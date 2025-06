Gastando muita luz? Veja alguns truques que realmente ajudam a economizar!

Com a chegada do inverno, é comum gastar mais luz com aquecedores, mantendo as luzes acesas, etc. Por isso, é importante economizar.

Com a chegada do inverno, o consumo de energia elétrica tende a aumentar de forma significativa nas residências brasileiras. O uso mais frequente de aquecedores, chuveiros elétricos, secadoras e iluminação prolongada, devido aos dias mais curtos, eleva a conta de luz e impacta diretamente o orçamento.

Além disso, o clima frio leva muitas pessoas a passarem mais tempo dentro de casa, o que naturalmente resulta em maior demanda por aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Muitas vezes até acontece de deixar ligado algum aparelho ou luz em cômodos que não estão sendo usados.

Diante desse cenário, economizar energia torna-se essencial não apenas para aliviar o bolso, mas também para contribuir com o uso consciente dos recursos naturais. Por isso, adotar medidas simples e eficazes ajuda a manter o conforto durante o inverno sem comprometer a estabilidade financeira.

Como economizar luz de verdade durante o inverno?

Durante o inverno, o consumidor precisa adotar estratégias práticas e inteligentes para evitar desperdícios de energia elétrica. A conta de luz pode disparar rapidamente quando hábitos ineficientes se mantêm, mesmo em dias frios.

Ao revisar a forma como se utiliza cada equipamento e ajustar pequenos comportamentos diários, já é possível perceber uma redução significativa no consumo mensal. A seguir, veja seis dicas essenciais que ajudam a economizar luz de verdade durante os meses mais gelados do ano.

Regule a temperatura do chuveiro elétrico

O chuveiro representa um dos maiores vilões do consumo durante o inverno. Usar a chave na posição “inverno” eleva o gasto de energia. Por isso, tomar banhos mais curtos e em horários mais quentes do dia reduz o tempo de uso e a potência necessária.

Aproveite ao máximo a luz natural

Mesmo com dias mais curtos, é possível organizar as atividades domésticas aproveitando a iluminação natural ao máximo. Abrir janelas, cortinas e persianas durante o dia evita o uso precoce de lâmpadas e reduz a necessidade de iluminação artificial.

Também vale reorganizar o espaço interno da casa, posicionando móveis e áreas de trabalho onde a luz do sol incide com maior intensidade. Esse cuidado simples reduz o tempo de uso das luzes e contribui diretamente para a economia.

Substitua lâmpadas antigas por LED

Lâmpadas de LED consomem até 80% menos energia do que modelos incandescentes ou fluorescentes, além de possuírem maior durabilidade. Trocar a iluminação da casa por LED é um investimento que se paga em pouco tempo, especialmente no inverno, quando as luzes ficam acesas por mais tempo.

Use eletrodomésticos com moderação

Aquecedores elétricos, secadoras de roupas, fornos e outros eletrodomésticos consomem muita energia e devem ser usados com moderação. Sempre que possível, opte por alternativas como secar roupas ao sol e aquecer ambientes com isolamento térmico adequado, como mantas ou tapetes.

Desligue os aparelhos da tomada

Mesmo em modo standby, muitos aparelhos continuam consumindo energia. Televisores, micro-ondas, carregadores e computadores conectados à tomada consomem eletricidade continuamente. Desligar esses itens ao sair de casa ou ao dormir representa uma economia significativa no final do mês.

Faça manutenção preventiva

Verificar o estado das instalações elétricas, tomadas e fiações evita perdas de energia e possíveis curtos-circuitos. Equipamentos com defeito ou ligados de forma inadequada podem consumir mais do que o necessário.

A manutenção preventiva, além de garantir segurança, otimiza o uso da energia e evita surpresas desagradáveis na conta de luz. Também é recomendável revisar o funcionamento de chuveiros, aquecedores e geladeiras, garantindo eficiência energética mesmo nos dias mais frios.

Utilize programas governamentais para pagar menos na luz

Para além das ações de economia no dia a dia, muitas famílias podem reduzir o valor da conta de energia por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica, um programa do governo federal voltado a consumidores de baixa renda.

Esse benefício garante descontos progressivos na conta de luz, dependendo do consumo mensal e do perfil da família. Em alguns casos, o desconto chega a 65% para quem consome até 30 kWh no mês, tornando-se uma ferramenta importante para enfrentar o impacto das contas no inverno.

O programa atende famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita de até meio salário mínimo, bem como idosos e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada. Também podem ser contempladas pessoas que utilizem equipamentos de suporte à vida.

Além disso, o desconto é automático para quem está com o cadastro atualizado e tem o Número de Identificação Social (NIS) vinculado à conta de luz. Por isso, manter os dados no CadÚnico em dia é essencial para garantir o acesso ao benefício.

Para se cadastrar, o responsável pela família deve comparecer ao CRAS mais próximo ou entrar em contato com a distribuidora de energia da sua região, levando documentos como RG, CPF, comprovante de residência e número do NIS.

Algumas distribuidoras também permitem a inscrição pela internet ou telefone, o que facilita o processo. Após a aprovação, o desconto é aplicado diretamente na fatura e continua enquanto a família permanecer dentro dos critérios exigidos.

