Não precisa brigar: faça ISTO para ensinar seu cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo

Quando o cachorro faz cocô e xixi nos locais errados, é comum brigar com ele. Contudo, essa técnica de adestramento pode não funcionar.

Adestrar um cachorro representa mais do que apenas ensinar comandos ou truques. Esse processo desenvolve a comunicação entre tutor e animal, fortalece o vínculo afetivo e facilita a convivência dentro de casa. Um dos desafios mais comuns é lidar com comportamentos inadequados.

Essa situação causa desconforto, exige limpeza constante e pode gerar frustração, especialmente quando se repete com frequência. Por isso, entender como funciona o processo de adestramento, suas técnicas e abordagens corretas é fundamental para reverter esse quadro.

Quando feito com paciência, consistência e reforço positivo, o adestramento não só melhora o comportamento do animal como promove equilíbrio e bem-estar na rotina da família. Do contrário, reforço negativo pode piorar esse problema.

Como lidar com o cachorro que faz cocô e xixi no lugar errado?

Ao perceber que o cachorro está fazendo cocô e xixi fora do local adequado, o tutor precisa agir com calma e estratégia. Repreensões impulsivas não resolvem o problema e podem até piorar o comportamento do animal.

O ideal é observar os padrões do cachorro, identificar gatilhos e aplicar métodos baseados em rotina, reforço positivo e ajustes no ambiente. Treinar o cão exige constância, clareza nas regras e muito reforço positivo, além de paciência para lidar com possíveis recaídas. Veja cinco dicas para ajudar.

Estabeleça um local fixo para as necessidades

Cães aprendem com repetição, por isso precisam de um espaço fixo para urinar e defecar. Escolha um local específico, de preferência afastado da área de alimentação e descanso, e mantenha o ambiente limpo e acessível.

Utilize tapetes higiênicos, jornal ou caixas com substrato específico, conforme o que for mais viável para seu espaço. Leve o cachorro até esse ponto sempre que perceber que ele está prestes a fazer suas necessidades. Reforçar positivamente cada acerto acelera o processo de aprendizado.

Recompense os acertos imediatamente

Recompensar o cachorro assim que ele usar o local correto reforça o comportamento desejado. Use petiscos, elogios animados ou carinho, sempre no exato momento em que ele terminar. Essa resposta imediata mostra ao cão que ele acertou e será recompensado por isso.

Recompensas atrasadas não funcionam, pois o animal não associa a ação ao prêmio, por isso é bom fazer na hora. Com o tempo, ele repete o comportamento certo para ganhar atenção e agrado do tutor, consolidando o aprendizado.

Crie uma rotina de horários

Os cães aprendem melhor quando seguem uma rotina previsível. Defina horários fixos para alimentação e, após as refeições, leve o animal ao local destinado às necessidades. Cães, especialmente filhotes, costumam urinar ou defecar logo após comer, brincar ou acordar.

Ao organizar a rotina com base nesses momentos, o tutor evita acidentes e oferece oportunidades frequentes para o acerto. Quanto mais previsível a rotina, maior a chance de o cachorro entender onde e quando deve fazer cocô e xixi.

Limpe corretamente os locais errados

Quando o cachorro faz as necessidades no lugar errado, a limpeza precisa ser feita com produtos enzimáticos, que eliminam totalmente o cheiro. Produtos comuns, como água sanitária ou desinfetantes com amônia, podem atrair o cão de volta ao local, já que o odor é semelhante ao da urina.

Manter o espaço sem cheiro evita que o cachorro repita o comportamento no mesmo lugar, poque ele não identifica o lugar. Além disso, evitar a reação negativa durante a limpeza reforça o processo de adestramento positivo.

Redirecione o comportamento com paciência

Se flagrar o cachorro no momento errado, interrompa suavemente o ato e leve-o imediatamente ao local correto. Evite gritar ou punir, pois isso só causa medo e confusão. Com o tempo, ao ser redirecionado diversas vezes, o cão começa a entender a preferência pelo espaço adequado.

Seja consistente, elogie quando ele acerta e mantenha a paciência diante dos erros, mesmo muito cansado. Adestramento é processo gradual, e cada passo correto deve ser valorizado para consolidar o comportamento esperado.

Por que brigar com o cachorro não é indicado?

Repreender o cachorro de forma agressiva, mesmo diante de um comportamento indesejado, compromete a relação de confiança entre tutor e animal. Gritos, broncas ou punições físicas assustam o cão, geram insegurança e podem desencadear reações como submissão excessiva, medo e agressividade.

Quando o cachorro sente medo do tutor, ele tende a esconder comportamentos, como fazer xixi escondido, e não aprende de forma saudável. Por isso, os especialistas em comportamento animal defendem métodos de adestramento baseados no reforço positivo e na empatia.

Além disso, os cães não compreendem repreensões atrasadas. Se o tutor brigar com o cachorro minutos ou horas depois do erro, o animal não conseguirá fazer a associação entre a bronca e o comportamento indesejado.

Ele pode se sentir confuso ou assustado, mas não entenderá o motivo da reação negativa. Isso torna a punição ineficaz e prejudica o aprendizado. Por outro lado, quando o tutor age no momento certo, com redirecionamento e recompensa, o cachorro entende o que se espera dele e passa a colaborar.

Outro fator importante é que o comportamento de fazer as necessidades no local errado pode estar ligado a estresse, mudanças no ambiente, problemas de saúde ou ansiedade. Nesse caso, a bronca agrava o problema e atrasa a resolução.

Observar o contexto, identificar possíveis causas e buscar soluções construtivas é sempre mais eficiente. Caso o comportamento persista mesmo com esforço e paciência, o ideal é contar com apoio de um adestrador profissional ou veterinário especializado em comportamento animal.

