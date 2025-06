João Silva no SBT provoca tensão com a Band

A recente contratação de João Guilherme Silva pelo SBT trouxe à tona um clima de desconforto nos bastidores da Band, reavivando uma rivalidade antiga entre as duas emissoras. Informações indicam que a forma como a negociação ocorreu deixou muitos na Band surpresos e insatisfeitos.

João Silva, que é filho do conhecido apresentador Fausto Silva, participou de uma edição especial do programa “Domingo Legal” em 11 de maio. Esse programa foi apresentado como uma homenagem ao pai, que enfrenta problemas de saúde. Contudo, nos bastidores, acredita-se que foi nesse evento que começaram as conversas para sua contratação pelo SBT, o que não agradou à Band.

Antes da saída, João era um importante colaborador da Band. Ele não apenas apresentava um programa, mas também coproduzia conteúdos, com divisão de custos e lucros. Sua saída foi formalizada somente no início de junho, quando ele anunciou que havia fechado um acordo com o SBT.

A maneira como tudo aconteceu causou mal-estar entre diretores da Band. Para eles, o SBT teria utilizado um evento de cortesia institucional para fins comerciais, o que não seria uma prática inédita.

Esse episódio se assemelha a um acontecimento de 2013, quando Danilo Gentili, na época apresentador da Band, participou do Teleton e logo depois foi contratado pelo SBT. A situação resultou em um processo judicial e um distanciamento entre as emissoras, que ainda se reflete até hoje.

Desde então, a Band tem sido cautelosa ao permitir que seus contratados participem de eventos do SBT, incluindo o Teleton. Em 2023, a emissora vetou a presença de alguns de seus talentos em eventos beneficentes do SBT, mostrando a tensão que permanece entre os canais.

Apesar de não haver uma guerra formal, troca de talentos como a de João Silva e de Danilo Gentili mostra a preocupação da Band em manter sua equipe e seus contratos em um ambiente que considera uma disputa desleal.

Sobre sua nova função, a Assessoria de Comunicação do SBT confirmou que João Silva agora faz parte da programação da emissora, onde irá comandar um novo projeto nas noites de sábado, logo após o programa “Sabadou com Virgínia”. Os detalhes sobre o formato e a data de estreia ainda serão divulgados.

João expressou sua gratidão à Band por suas experiências e enfatizou o entusiasmo por essa nova fase em sua carreira, destacando o desejo de proporcionar alegria ao público com seu novo programa.

Mauro Lissoni, Diretor de Programação e Artístico do SBT, comentou que a chegada de João Silva reforça o compromisso da emissora em investir em novos talentos e oferecer conteúdos diversificados e de qualidade aos telespectadores.