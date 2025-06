Volvo XC60 é o modelo mais vendido, superando o 240

Um ícone da indústria automobilística sueca acaba de ceder seu trono. O Volvo XC60 ultrapassou o lendário 240 e agora é o modelo mais vendido da história da Volvo. Desde seu lançamento em 2008, mais de 2,7 milhões de unidades desse crossover foram comercializadas pelo mundo afora. E tem mais: a Volvo também se prepara para a nova fase elétrica com o lançamento do EX60, que chega em 2026.

Falar do Volvo 240 é revisar um pedaço da história. Ele foi lançado no verão de 1974 e estava disponível em versões como cupê de duas portas, sedã de quatro portas e a famosíssima station wagon de cinco portas. Carinhosamente apelidado de ‘brick’ (tijolo, em inglês), esse modelo é conhecido pelo design robusto e angular. Durante sua trajetória, foram produzidas 2.685.171 unidades entre 1974 e 1993. Um verdadeiro sucesso!

Apesar de o último 240 ter saído de linha há mais de 32 anos, agora é o XC60 que brilha. A Volvo confirmou que suas vendas superaram as do 240, fazendo do XC60 o carro mais vendido da marca. Um marco e tanto, não é?

O XC60, em muitos aspectos, pode ser visto como o sucessor do 240 Estate. Ambos oferecem design escandinavo e um ótimo espaço tanto para passageiros quanto para bagagens. Embora a Volvo ainda tenha suas station wagons, fica claro que o SUV tomou o lugar dessa categoria como a escolha favorita das famílias. Afinal, quem não ama um bom espaço no carro quando está com a família, não é mesmo?

Susanne Hägglund, da Volvo, comentou sobre o impacto cultural do 240 na Suécia, lembrando que era comum ver um 240 na garagem de quase toda casa nos anos 80. Ela destaca que o XC60 não só se tornou o queridinho das famílias, mas também o campeão de vendas. Isso só confirma o quanto um carro é mais que apenas um meio de transporte; ele faz parte da nossa vida.

Em relação ao XC60, sua segunda geração foi apresentada no Salão do Automóvel de Genebra em 2017 e ganhou uma atualização para 2026. O novo modelo vem com um interior repaginado, incluindo novos porta-copos e um carregador sem fio para smartphone. E quem curte tecnologia vai adorar a tela maior do sistema de entretenimento, agora com 11,2 polegadas.

Por fora, as mudanças são mais discretas, mas notáveis. A grade foi redesenhada com linhas diagonais, e há novas rodas e lanternas traseiras escurecidas. Ah, e se você está pensando em adquirir um carro novo, vale a pena conferir também o BYD Atto 3, que já bateu a marca de 1 milhão de unidades vendidas.

Só um detalhe importante: a Volvo anunciou um recall de mais de 11.500 veículos devido a uma falha no software de frenagem. Sempre bom ficar de olho nessas notificações para a nossa segurança, certo?

A evolução do XC60 traz à tona o que as pessoas realmente querem e precisam hoje em dia. É incrível ver como as preferências mudam ao longo do tempo, mas o que realmente importa é continuar desfrutando da estrada.