programação do terceiro dia do evento está disponível

Acontece nesta quarta-feira (26/06) o Electric Days 2025, um dos principais eventos sobre mobilidade elétrica e sustentável da América Latina. O evento, que rola na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, integra pela primeira vez a agenda do Energy Summit e já está dando o que falar com novidades quentes em tecnologia e inovação.

Estamos falando de um encontro onde os grandes nomes do setor automotivo se juntam a autoridades para discutir o futuro da mobilidade. A presença de executivos de empresas como Stellantis, UFRJ, HORSE, Omoda, Volvo e Tupi Mobilidade promete trazer debates riquíssimos sobre como acelerar a transição energética no Brasil.

Os painéis deste dia vão tocar em temas que todo apaixonado por carros deveria conhecer, como economia circular e as possibilidades das tecnologias híbridas em nosso mercado. Afinal, quem já passou por uma estrada longa sabe que ter um carro preparado para diferentes situações faz toda a diferença, não é mesmo? E não vamos esquecer da eletrificação — um tema super atual e que está se tornando uma realidade na nossa garagem.

A programação é animada e bastante variada. Você pode esperar uma série de palestras e discussões, culminando na entrega dos Energy Summit Awards, que vai reconhecer iniciativas de destaque no setor.

Programação do Electric Days 2025

9:20 às 9:45 : Abertura principal do Energy Summit

: Abertura principal do Energy Summit 9:45 às 10:30 : Stellantis e UFRJ – Economia circular: o novo motor da sustentabilidade automotiva

: Stellantis e UFRJ – Economia circular: o novo motor da sustentabilidade automotiva 10:50 às 11:30 : HORSE – A transição energética sob medida: como tecnologias híbridas ampliam a viabilidade da mobilidade elétrica no Brasil

: HORSE – A transição energética sob medida: como tecnologias híbridas ampliam a viabilidade da mobilidade elétrica no Brasil 11:30 às 12:00 : Omoda

: Omoda 13:50 às 14:30 : Plenária Energy Summit – Acelerando a mudança: veículos elétricos e híbridos

: Plenária Energy Summit – Acelerando a mudança: veículos elétricos e híbridos 15:00 às 15:40 : Stellantis e Spott – Startups em movimento: como a inovação aberta está acelerando a mobilidade sustentável

: Stellantis e Spott – Startups em movimento: como a inovação aberta está acelerando a mobilidade sustentável 16:00 às 16:30 : Volvo – Volvo no Brasil: da estratégia à execução, um caso de sucesso na eletrificação

: Volvo – Volvo no Brasil: da estratégia à execução, um caso de sucesso na eletrificação 16:30 às 17:00 : Tupi Mobilidade

: Tupi Mobilidade 17:00 às 17:45: Plenária Energy Summit – Energy Summit Awards (Premiações Especiais)

Serviço

Electric Days e Energy Summit 2025

Cidade das Artes – Rio de Janeiro

Data: de 24 a 26 de junho

Se você curte novidades do universo automotivo e está ligado nas tendências de mobilidade, esse evento é uma oportunidade e tanto para ficar por dentro do que vem por aí!