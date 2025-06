Êta mundo melhor! estreia com sequestro e novos personagens

A Globo vai estrear no próximo domingo, dia 30 de junho de 2025, a novela “Êta Mundo Melhor!”, que vai ocupar a faixa das 18h, antes ocupada por “Garota do Momento”. O primeiro capítulo promete muitas emoções, incluindo momentos trágicos, sequestros e importantes reviravoltas na narrativa, além da apresentação de novos personagens.

### Tragédia Abrindo a Trama: Morte de Filó

Um dos acontecimentos mais impactantes logo no início da novela será a morte de Filó, interpretada por Débora Nascimento. Embora a personagem não apareça em cena, sua morte será confirmada após um incêndio. Ernesto, vivido por Eriberto Leão, descobre a tragédia ao chegar ao local do incêndio, onde encontra sua casa em chamas.

Vale destacar que Débora Nascimento não fará parte do elenco fixo da novela e será mencionada apenas no início da história.

### Sequestro no Início: O Bebê de Candinho

Outro ponto crucial são os primeiros minutos da novela, que revelam um sequestro. Ernesto, ao saber que Candinho, interpretado por Sérgio Guizé, é o herdeiro da fortuna de sua mãe, Anastácia, decide sequestrar Júnior, filho de Candinho e Filó, como parte de um plano de extorsão.

Após a ação, o bebê é deixado com um casal de roceiros, mas acaba sendo entregue a uma cigana antes de ser acolhido no orfanato Casa dos Anjos. Este orfanato é dirigido por Zulma, personagem de Heloisa Périssé, que será a vilã da trama. Zulma é conhecida por maltratar as crianças sob sua responsabilidade e forçá-las a trabalhar.

### O Encontro que Muda Vidas: Estela e a Morte de Maria

Outro núcleo importante da história é o de Estela, interpretada por Larissa Manoela. Ela é uma jovem estudante de enfermagem que, no primeiro capítulo, cuida de sua irmã mais nova, Anabela. Durante a trama, Estela presencia a morte de Maria, uma paciente que é atropelada.

Antes de falecer, Maria pede a Estela que entregue um camafeu com uma foto da sua família ao marido, Celso. Comovida, Estela promete cumprir esse desejo, algo que a levará a um encontro que mudará sua vida de forma significativa.

### Resumo do Primeiro Capítulo

No primeiro capítulo, há um desfile de eventos importantes: Ernesto sequestra Júnior, deixando Candinho em desespero. Ele também descobre sobre a morte de Filó. Candinho, determinado, promete a Celso que encontrará seu filho. Em paralelo, Estela cuida de sua irmã, Anabela. Ao longo do caminho, Candinho acredita ouvir o choro de uma criança, mas é distraído por Sabiá. Os roceiros Damião e Jacira acabam entregando o bebê a uma cigana, que posteriormente o entrega a Zulma. Candinho vive momentos angustiantes na busca pelo seu filho.

### Informações da Novela

“Êta Mundo Melhor!” é uma novela nos gêneros drama e romance, com estreia marcada para o dia 30 de junho de 2025. A trama terá 208 capítulos e será exibida diariamente às 18h na TV Globo. O roteiro foi criado por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner. Entre os principais atores estão Sergio Guizé, Jeniffer Nascimento e Larissa Manoela.

Esse drama promete conquistar o público com suas histórias recheadas de emoção e reviravoltas.