Empresário supera incêndio e constrói império na construção em MS

História de Superação: Celso Pasa e a Pazinha

Celso Francisco Pasa é um exemplo de superação e resiliência no mundo dos negócios. Há 47 anos, ele fundou a empresa Pazinha, que se destacou no setor da construção civil em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sua trajetória é marcada por desafios, incluindo incêndios devastadores e dificuldades financeiras.

Natural do Paraná, Celso começou a trabalhar ainda na infância, com apenas seis anos, engraxando sapatos para ajudar sua família. Desde então, ele passou por várias experiências, como vender alfaces e picolés, chegando até a um emprego em um banco aos 12 anos. “Sempre com foco no trabalho e na honestidade”, destaca o empresário.

A mudança para Campo Grande ocorreu nos anos 1970, em um período em que a cidade estava em desenvolvimento. Celso investiu em diferentes negócios até encontrar seu espaço no setor madeireiro, mesmo sem experiência prévia. Ele se aventurou a gerenciar uma serraria em Sinop, no Mato Grosso, enfrentando dificuldades como poeira, chuvas e a falta de energia elétrica.

Celso enfrentou vários incêndios em sua vida, tanto em sua casa quanto nos negócios. Ele acredita que esses desafios ensinaram lições valiosas. “A vida me mostrou que, após um incêndio, a gente reconstrói. E muitas vezes, voltamos até mais fortes”, afirma.

A Nova Geração da Pazinha

Hoje, Celso se orgulha de ver seus filhos, Rodrigo, Jefferson e Daniele, à frente da Pazinha. A empresa, que começou como uma madeireira, evoluiu para se tornar referência em estruturas metálicas e portas de PVC. Jefferson Pasa, que cuida do marketing, ressalta a liberdade que o pai sempre proporcionou. “Ele nunca nos impôs nada. Mostrou os caminhos, e deixava a gente escolher”, diz.

Com uma estratégia voltada para inovação e adaptação ao mercado, a Pazinha cresce e é reconhecida como uma das principais empresas do setor em Mato Grosso do Sul. A história de Celso e de seus filhos é um exemplo de como construir um legado com trabalho duro e ética.

Mesmo com os filhos no comando, Celso continua ativo na empresa, sempre pronto para oferecer conselhos. “Posso até ser proibido de dar palpite de vez em quando, mas continuo por perto, porque experiência a gente compartilha”, brinca.

A trajetória de Celso Pasa e a Pazinha é uma verdadeira lição de como, com perseverança e visão, é possível superar adversidades e transformar sonhos em realidade.