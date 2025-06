Golf GTI e Jetta GLI são listados no site da Volkswagen

Depois que a Volkswagen apresentou o Nivus GTS no final de abril, a marca começou a olhar com mais atenção para os esportivos Golf GTI e Jetta GLI. Esses modelos, que virão importados, fazem parte do que a fabricante chama de "resgate da esportividade". E parece que finalmente temos informações mais concretas sobre a chegada deles ao Brasil.

Recentemente, os dois carros foram listados no site oficial da Volkswagen, na seção dedicada aos modelos mais desejados, o "VW Legends". Isso é um indício de que as coisas estão encaminhadas para a chegada desses clássicos.

Na página, você vai se deparar com a frase "Escute o motor, aumente a rotação e pise fundo", que é um verdadeiro convite para conhecer mais sobre esses potentes modelos. O primeiro destaque é o SUV cupê com motor 1.4 TSI, seguido do Golf GTI MK8,5, a versão reestilizada da oitava geração, mostrando sua linda cor vermelha. Para quem não se lembra, essa versão foi revelada na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo e no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no ano passado.

Falando do Golf GTI, ele vem com motor 2.0 turbo, mantendo a essência do que já conhecíamos na versão nacional, mas agora com 265 cv de potência e 37,7 kgfm de torque. Para quem gosta de conduzir, é um salto em relação aos 230 cv e 35,7 kgfm anteriores. O câmbio automatizado de dupla embreagem e 7 velocidades (DSG) continua lá, mas tem uma notícia não tão boa para os puristas: a transmissão manual de 6 marchas não estará disponível.

Agora, vamos ao Jetta GLI! Este sedã é a única versão que ainda está na nossa praça e foi apresentado com um design semelhante ao modelo que já está nas prateleiras do mercado mexicano. Esse facelift traz um toque mais europeu, mas sem exageros. Sob seu capô, o motor 2.0 turbo permanece, entregando 231 cv e 35,7 kgfm de torque, também com câmbio de 7 marchas. O preço? O Jetta GLI 2025 já está disponível a partir de R$ 245.390.

Embora o site tenha deixado alguns detalhes no ar, como a data exata de lançamento dos modelos e as configurações que chegarão ao nosso mercado, a boa notícia é que tanto o Golf GTI quanto o Jetta GLI devem desembarcar em 2025. Por agora, é só ficar na expectativa e se imaginar ao volante de uma dessas máquinas.