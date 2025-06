Renault Kardian terá atualizações para competir com Tera e Pulse

O Renault Kardian, que chegou em 2024, é um modelo que representa uma nova fase para a marca francesa. Estamos falando de uma proposta que saiu da mesmice, já que a Renault andava com uma linha meio envelhecida e dependente da sua subsidiária romena, a Dacia. O Kardian traz pontos positivos, como o motor turbo na versão de entrada e preços que estão na média do segmento. Mas, mesmo assim, ele ainda não conseguiu bater as vendas do seu rival, o Fiat Pulse.

Para ter uma ideia, no ano passado, o Kardian vendeu cerca de 24.409 unidades. Já o Pulse, voou alto com 39.084 unidades, ou seja, quase 15 mil carros a mais! E a competição não vai parar por aí. Recentemente, o Volkswagen Tera entrou na briga, com uma proposta simplificada e do jeito que a galera gosta: motor 1.0 aspirado e um visual mais clean para dar aquela reduzida no preço.

### Novidades a Caminho

Com esse cenário de concorrência acirrado, não é surpresa que o Kardian esteja ganhando novidades para se destacar. Imagens que rolaram pelas redes sociais mostram a versão 2026 do modelo, com algumas mudanças que prometem melhorar a experiência.

Um usuário no Instagram, o Davi, teve a sorte de captar imagens da nova versão topo de linha antes de serem removidas do site da Renault. Nessa nova configuração, o Kardian vai contar com uma central multimídia maior, algo que já estava pegando fogo nas críticas da versão atual. Além disso, vai sair do zero e trazer um painel de instrumentos digital, com mais funções para atender à demanda de quem valoriza tecnologia no dia a dia.

### Estilo Interior e Exterior

Se você curte um visual mais premium, a nova versão pode ser a sua praia. Os bancos, que antes eram de tecido, agora vão vir em couro marrom – um upgrade que deixa o interior bem mais sofisticado.

Do lado de fora, a grande novidade é a nova cor azul, provavelmente a mesma do Kwid Intense, chamada de Azul Iron. Para quem gosta de personalizar o carro, essa tonalidade deve custar em torno de R$ 1.600 a mais.

Além disso, o para-choque frontal vai passar por uma leve remodelagem, uniformizando o design em toda a linha. O que vai mudar é a posição dos radares do ADAS, que agora ficam alojados no para-brisa, dando um ar mais clean à parte da frente.

### Lançamento e Expectativas

Ainda não temos uma data oficial para a chegada da linha 2026 do Kardian nas concessionárias, mas não deve demorar muito. Antes disso, a Renault pode dar as caras com o SUV médio Boreal, que está prometido para metade de julho.

Quem já ficou preso no trânsito sabe como esses detalhes fazem diferença, e essas mudanças visam elevar a experiência ao volante. Com a concorrência pegando fogo, só nos resta aguardar e torcer para que o Kardian venha com tudo!