Horse lança extensor de alcance com motor de Kardian e Kicks

Para muitos, os veículos elétricos ainda enfrentam desafios, especialmente em aplicações comerciais. O alcance limitado e o tempo de recarga são algumas dificuldades que fazem alguns motoristas hesitarem em adotar essa tecnologia. Mas a HORSE trouxe uma proposta inovadora durante o evento Electric Days, que rolou no Energy Summit no Rio de Janeiro.

Dá uma olhada nessa Renault Master! À primeira vista, parece uma van comum, mas na verdade é uma Master E-Tech que ganhou um “extensor de alcance” da HORSE. Esse carro, que normalmente rodaria uns 110 km com a carga inicial, pode agora ultrapassar a barreira dos 700 km, tudo isso sem emitir poluentes. Impressionante, né?

### Como Funciona o Sistema

Basicamente, a HORSE pegou o motor HR10, que já está presente em modelos como o Renault Kardian e o Nissan Kicks, e transformou ele em um gerador. Ele trabalha em uma faixa de rotação entre 2.500 e 3.500 rpm, dependendo da necessidade de energia, seja para alimentar o motor elétrico ou recarregar as baterias. E, o melhor, as baterias permanecem as mesmas!

Além disso, um gerador da WEG, uma empresa brasileira, se junta a esse motor. Esse conjunto inteligente distribui energia conforme a demanda e aciona o motor sempre que preciso. E não se preocupe: mesmo com o extensor instalado, o sistema de recarga original continua funcionando como de costume.

### Potência e Versatilidade

Quando utiliza etanol, o motor 1.0 turbo é mais eficiente e tem até uma vida útil mais longa do que em carros normais. O design compacto do conjunto permite que ele seja usado até em barcos ou para alimentar ônibus, o que é uma solução bem prática! Se precisar de mais potência, existe a possibilidade de usar o HR13, um motor 1.3 turbo.

A HORSE ainda pode simplificar a parte das baterias. Com o gerador na jogada, pode ser possível usar menos módulos de baterias, tornando tudo mais leve e podendo facilitar a recarga. E o que é mais legal? O sistema é totalmente automático. Ou seja, o motorista não precisa se preocupar em ligar ou desligar o extensor.

### Um Passo a Mais na Mobilidade Sustentável

Com essa inovação que reúne componentes nacionais, a ferramenta está sendo testada em vários veículos, como ônibus e carros. Esta é uma ótima notícia, especialmente ao pensarmos na conversão de veículos a diesel para uma opção mais limpa. A HORSE está se propondo a enfrentar os desafios da eletrificação dos nossos motores, algo que pode transformar a mobilidade no Brasil.

Quem me conhece sabe: a paixão por carros não é só pelo modelo, mas também pelas inovações que eles trazem ao nosso dia a dia. Vamos ficar de olho nessa tecnologia!