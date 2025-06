Toyota Land Cruiser lança versão comercial na Europa

A Toyota acaba de apresentar uma versão bem interessante do icônico Land Cruiser, agora focada no uso comercial. Essa novidade chega ao mercado britânico, trazendo um interior repaginado que elimina os bancos traseiros, criando um espaço generoso para carga. Claramente pensada para quem precisa de um veículo robusto e funcional, essa versão é uma mão na roda para quem trabalha em terrenos desafiadores.

Visualmente, o modelo continua fiel ao estilo tradicional do Land Cruiser, mas a parte traseira foi modernizada com painéis de aço que substituem as janelas. No interior, o piso é plano e conta com uma divisória metálica e tela, além de um revestimento que aguenta o tranco do dia a dia. Para quem roda muito por estradas rurais ou em obras, essas mudanças fazem toda a diferença.

O propósito do Land Cruiser Commercial é claro: atender quem precisa transportar materiais e equipamentos, sem optar por uma picape como a Hilux ou uma van convencional. Com um espaço de carga de 1.685 mm de comprimento e capacidade total de 2.000 litros, ele pode não ser tão espaçoso quanto a geração anterior, mas ainda é bem útil. E claro, a capacidade de reboque permanece forte, com 3,5 toneladas disponíveis.

Quem está acostumado a dirigir veículos mais equipados vai gostar do que encontra nesse modelo. Saindo da fábrica, ele já conta com rodas de liga leve de 18 polegadas, bancos dianteiros elétricos e aquecidos, volante também aquecido, além de uma porta traseira elétrica e um espelho interno fotocrômico. O ar-condicionado digital de duas zonas e uma central multimídia de 9” completam o pacote. E não podemos esquecer do Toyota Safety Sense, que traz uma série de tecnologias de segurança.

A mecânica, por enquanto, se mantém a mesma: um motor 2.8 turbodiesel com tração integral e modos de condução off-road, perfeito para quem não abre mão do desempenho do Land Cruiser. Para os fãs de off-road, quem já teve a chance de testá-lo sabe do que estamos falando.

A produção do modelo será feita na fábrica da Toyota em Burnaston, na Inglaterra, e as vendas começam em agosto, com preços iniciando a partir de £52.729 (mais ou menos R$ 420.000). As entregas estão programadas para setembro.

Com essa nova versão comercial, a Toyota também revelou que a linha Land Cruiser na Europa e no Reino Unido vai receber motorização híbrida leve a diesel até o fim de 2025. E tem mais: o sistema híbrido combina o motor turbodiesel com um motor-gerador elétrico, prometendo até 16 hp e 65 Nm extras para acelerações. Além de reduzir emissões, essa tecnologia deve proporcionar partidas mais suaves e uma aceleração mais controlada, tudo mantendo a famosa robustez do Land Cruiser.

Ah, e para quem curte picapes, a Toyota está de olho em lançar algo novo para competir com a Ford Maverick e a Hyundai Santa Cruz nos próximos anos. É sempre uma emoção acompanhar essas novidades no universo automotivo!