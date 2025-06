Lexus LC 500 lança edição especial Pinnacle no Japão

A Lexus está se preparando para dar um adeus emocionante ao LC 500 com motor V8 no Japão. A marca anunciou a série especial chamada Pinnacle Edition, que será limitada a apenas 200 unidades, divididas entre as versões cupê e conversível. É o fim de uma era, já que esse modelo começou sua trajetória em 2017, após ser apresentado como conceito em 2012.

Despedida com Estilo

O frisson sobre o LC 500 vai aumentar com o anúncio oficial marcado para 26 de junho. Para os apaixonados por carros, essa edição é um tesouro, especialmente se você tem uma afinidade por motores V8. O LC 500, com seu motor V8 aspirado de 5.0 litros, oferece impressionantes 471 cv e 540 Nm de torque, combinado com um câmbio automático de 10 marchas que responde muito bem ao toque. Quem já dirigiu um carro assim sabe como é sentir essa potência na estrada!

Design Marcante

Por fora, as mudanças na Pinnacle Edition são sutis, mas muito elegantes. O cupê traz uma pintura fosca chamada Matte Silver, enquanto o conversível estreia na cor Neutrino Gray com uma capota de tecido bege que dá charme extra. Além disso, as rodas forjadas de 21 polegadas e o spoiler traseiro em fibra de carbono realçam ainda mais o visual esportivo do carro. Aqueles que curtirem uma pegada diferenciada, vão adorar as pinças de freio vermelhas!

Detalhes Luxuosos

Entrando no interior, a Pinnacle Edition não decepciona. O acabamento em couro semi-anilina e os detalhes em fibra de carbono fazem você se sentir dentro de um carro premium. Para o cupê, as cores são preto e branco, enquanto o conversível traz um tom marrom Saddle Tan com branco, um contraste bem bonito. O que não falta são sofisticações, como o head-up display colorido e o sistema de som Mark Levinson Surround que deixa a experiência de dirigir ainda melhor. Quem já pegou aquela estrada aberta entende como um som premium pode fazer toda a diferença em uma viagem!

Disponibilidade e Preços

Esse modelo exclusivo só terá 100 unidades de cada carroceria, todas destinadas ao mercado japonês. E a venda será feita por sorteio, com metade das vagas reservadas para atuais proprietários de modelos Lexus. Se você está pensando em participar, saiba que os preços começam em ¥16 milhões (cerca de US$ 109 mil) para o cupê e ¥16,5 milhões (US$ 112,4 mil) para o conversível. São valores bem acima do normal, mas para quem valoriza um carro assim, pode valer a pena.

As primeiras entregas estão previstas para o fim de 2025. Fica a expectativa de que um sucessor, possivelmente inspirado na próxima geração do Toyota GR Supra, apareça até o final da década. Aproveite cada momento ao volante, porque carros assim, com essa história e emoção, merecem ser vividos!