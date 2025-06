Ford Everest estreia na Argentina para concorrer com Toyota SW4

A Ford acaba de dar um passo importante ao lançar o SUV Everest na Argentina. Esse modelo de sete lugares chega para disputar o coração dos amantes de SUVs com gigantes como a Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer e Mitsubishi Pajero Sport. Ele é baseado na robusta picape Ranger e já está disponível para reserva no nosso país vizinho.

Visualmente, o Everest mantém a essência da Ranger na parte dianteira e no interior, mas foi projetado com alguns detalhes próprios, como um teto mais longo e lanternas traseiras interligadas. Na Argentina, ele é oferecido na versão Titanium, importado diretamente da Tailândia. É interessante notar que, por lá, modelos como o Xpeng G01 também estão ganhando destaque no segmento de SUVs híbridos.

O preço de pré-venda do Everest parte de 79,8 milhões de pesos, o que equivale a cerca de R$ 375 mil. Porém, ainda não há confirmação se ele fará parte dos estoques brasileiros, apesar do crescente interesse por SUVs grandes no mercado nacional.

Interior e Conforto

Dentro do Everest, a experiência promete ser bem semelhante à da Ranger, mas com um toque mais refinado. Os destaques incluem teto solar, bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecimento, além de uma terceira fileira que pode ser rebatida eletricamente. Imagine a facilidade de abrir o porta-malas com uma simples ação de botão — prático, não é?

O SUV também vem equipado com ar-condicionado digital de duas zonas — uma mão na roda para quem viaja com a família e amigos. A central multimídia SYNC 4 tem tela de 12 polegadas, e a iluminação ambiente garante um toque de sofisticação. Com rodas de 20 polegadas e pneus 255/55, ele não vai passar despercebido nas ruas.

Tecnologia e Segurança

Quando o assunto é segurança, o Everest não deixa a desejar. Ele vem com controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática e assistente de permanência em faixa. E quem já pegou um tráfego pesado sabe como é bom ter um carro que avisa sobre pontos cegos e tráfego cruzado. Afinal, segurança é tudo!

Desempenho e Consumo

Sob o capô, o Everest traz um motor 2.3 turbo a gasolina da linha Ecoboost, que entrega impressionantes 300 cv e 45,5 kgfm de torque. A transmissão automática de 10 marchas, junto com a tração 4×4, promete uma dirigibilidade incrível, tanto na cidade quanto em aventuras pelo off-road. Contudo, a ausência de uma opção diesel pode ser um desafio na competição com seus rivais sul-americanos.

Quanto ao consumo, a Ford estima que o Everest faça 8,3 km/l na cidade e 13 km/l na estrada, com uma média combinada de 10,7 km/l. Para quem gosta de viajar, essas dimensões impressionam: são 4,91 m de comprimento, 1,92 m de largura, 1,84 m de altura e 2,90 m de entre-eixos, garantindo muito espaço interno.

Versatilidade do Porta-Malas

Nos primeiros testes, o porta-malas mostrou sua versatilidade: ele acomoda 259 litros com sete lugares, 898 litros com cinco e, se você rebatê-los, até 1.823 litros de capacidade. Isso dá uma ideia de como ele pode ser prático para longas viagens ou para quem gosta de levar tudo e mais um pouco nos passeios de fim de semana.

Embora ainda não haja confirmação oficial, rumores dizem que a Ford pode começar a fabricar o Everest na mesma linha da Ranger na Argentina, o que poderia facilitar sua chegada ao Brasil.

Para quem está de olho em novas opções off-road, vale a pena ficar atento ao Jetour Zongheng G700, que é um SUV híbrido também à vista de lançamento. E se você curte novidades, não deixe de acompanhar os lançamentos como o Nio Onvo L80, que está em fase de testes na China. Quem não ama uma boa novidade automotiva?