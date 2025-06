Nissan Kicks 2026 chega ao Brasil com preço de até R$ 199.990

Depois de tanta expectativa e alguns "flagrazinhos" por aí, a Nissan finalmente lançou a nova geração do Kicks aqui no Brasil. Esse SUV compacto, que agora é produzido em Resende (RJ), vem com tudo para brigar no mercado, não só com modelos como o VW T-Cross e o Honda HR-V, mas também com versões de entrada de SUVs médios, tipo o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross.

O Kicks já pode ser visto nas concessionárias a partir do dia 3 de julho, e você pode dar uma olhada e até configurá-lo no site da Nissan. Os preços variam entre R$ 164.990 e R$ 199.990, sinalizando uma nova fase para a marca por aqui. Ele agora usa a moderna plataforma CMF-B High Spec e tem um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, com injeção direta — uma novidade que promete muito.

Esse motor, que também é encontrado no Renault Kardian, entrega até 125 cv com etanol (e 120 cv na gasolina), com um torque de 22,4 kgfm a 2.500 rpm. E ele vem sempre acoplado a um câmbio automatizado de dupla embreagem de seis marchas — bem interessante para quem busca conforto e eficiência.

Dimensões e Espaço

E não é só o motor que ganhou atenção. O novo Kicks cresceu! Agora, ele mede 4,36 metros de comprimento, 1,80 m de largura, 1,62 m de altura e tem um entre-eixos de 2,65 m, que é o maior da categoria. Isso tudo se traduz em uma altura do solo bastante respeitável, de 200 mm, e um porta-malas que acomoda 470 litros, líder entre os concorrentes. Perfeito para aquele final de semana com a família, não acha?

Consumo e Versões

Na parte de mecânica, o tanque do Kicks é de 48 litros. Nas cidades, ele faz em média 11,7 km/l com gasolina e na estrada chega a 14,3 km/l. Com etanol, os números ficam em 8,3 km/l e 9,9 km/l, respectivamente. Nada mal para um carro desse porte.

Vamos falar das versões? A introdução, chamada Sense, começa em R$ 164.990 e já é muito bem equipada em segurança, trazendo seis airbags, alerta de colisão com frenagem automática e controle de cruzeiro adaptativo. Mas, claro, não inclui alguns mimos como rack de teto ou carregador por indução.

Subindo um pouco, na versão Advance (R$ 175.990), você ganha um acabamento interno mais refinado, além de rack de teto cromado, carregador por indução e câmera de 360 graus. É bem mais chique!

Versões Mais Completas

A Exclusive (R$ 182.490) traz um visual mais elegante, com rodas de 19 polegadas, um painel digital de 12,3 polegadas, sensor de chuva e iluminação ambiente. Para quem gosta de um toque a mais dentro do carro, essa é uma boa pedida.

Por fim, a versão Platinum (R$ 199.990) é a mais completa. Ela oferece teto solar panorâmico, um design com pintura em contraste, som premium Bose com 10 alto-falantes, alerta de ponto cego, assistente de faixa e até o sistema semiautônomo ProPilot. Para quem busca tecnologia e conforto ao dirigir, essa versão é realmente um investimento que vale a pena.

Roda, vá conhecer! O Kicks chegou para dar um novo ar às opções de SUVs compactos no Brasil!