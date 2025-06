Ford Econoline E-250 XL 1985 em leilão nos EUA

Uma Ford Econoline E-250 XL de 1985 está chamando atenção no leilão do site Bring a Trailer. O motivo? Esse modelo está em condições quase perfeitas, com uma quilometragem super baixa: apenas 26.500 milhas, ou seja, cerca de 42.700 km. Para quem ama carros clássicos, isso é uma verdadeira raridade.

Vamos falar da parte estética. A van tem uma cor Light Desert Tan, e os sinais de uso são quase imperceptíveis. Um pequeno amassado no para-choque e alguns riscos na traseira, mas nada que comprometa seu charme. Por dentro, a vibe é simples, mas estilosa, com acabamento em bege, bancos e carpetes de vinil, e aqueles detalhes clássicos como rodas de aço e um rádio AM/FM.

A parte mecânica não decepciona. Equipado com um motor V8 de 5.8 litros e um carburador de corpo quádruplo, ele gera em torno de 200 cavalos de potência. A transmissão automática, com alavanca na coluna de direção, garante uma dirigibilidade tranquila. E, para quem já experimentou dirigir em trânsito pesado, sabe como uma transmissão esperta faz toda a diferença.

Agora, falando um pouco sobre a história dessa van. Ela foi muito popular nos Estados Unidos antes do surgimento da Ford Transit e estava sempre nas telinhas de seriados, muitas vezes usada como veículo de serviço ou transporte. O que torna esse modelo ainda mais interessante é o cuidado do seu primeiro proprietário, que a manteve em ótimas condições por quase quatro décadas. Olha só que curioso: geralmente, essas vans têm uma vida útil bastante intensa. Mas, nesse caso, ela foi preservada de maneira incrível. A porta lateral deslizante com janela e as duas portas traseiras do tipo celeiro reforçam esse visual imbatível.

Se você está pensando em levar essa relíquia para casa, vale a pena conferir o leilão. E quem sabe, fazer uma road trip incrível com estilo, né? Uma van como essa é um verdadeiro tesouro para os apaixonados por carros.

Ah, e se o seu coração bate forte por supercarros, também teve um Ford Mustang Fastback 1968 que foi leiloado na Flórida, repaginado e com mais de 500 cv à disposição. E para quem prefere algo mais moderninho, a Ford Ranger Raptor está virando PHEV, combinando turbo V6 com um toque de sustentabilidade. O mundo automotivo está sempre cheio de novidades!