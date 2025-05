Seu celular não para de tocar? Veja como bloquear ligações automáticas para SEMPRE!

Muitas pessoas têm o impulso de bloquear ligações automáticas após horas de perturbação, mas nem todos sabem como fazer.

Receber ligações constantes de números desconhecidos se tornou um incômodo diário para grande parte da população. Com a popularização das chamadas automáticas feitas por robôs, muitos brasileiros enfrentam interrupções frequentes, tanto durante o trabalho quanto em momentos de descanso.

Dados apontam que cerca de 20 bilhões de ligações são feitas por mês no Brasil, sendo que metade delas, ou seja, cerca de 10 bilhões, são realizadas por sistemas automatizados. Isso representa aproximadamente 333 milhões de ligações automáticas por dia.

Aliás, grande parte dessas chamadas durando apenas alguns segundos e sem oferecer qualquer utilidade real para o usuário que atende. Além de gerar frustração, esse tipo de abordagem abre espaço para tentativas de golpe, o que aumenta ainda mais a preocupação em relação à segurança digital.

Anatel está criando formas de bloquear ligações automáticas

Diante do aumento significativo das chamadas indesejadas, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) passou a adotar medidas específicas para conter o avanço das ligações automáticas. As chamadas realizadas por robôs, cresceram cerca de 90% nos últimos anos.

Em muitos casos, os usuários recebem dezenas de ligações por dia, todas de poucos segundos e, geralmente, sem nenhum conteúdo relevante. O objetivo da Anatel com as novas regras é impedir que essas chamadas se completem, tornando-as ineficazes e reduzindo interrupções causadas no cotidiano.

Uma das iniciativas mais importantes nesse processo foi o desenvolvimento de mecanismos que identificam comportamentos típicos de robôs. Ao detectar um número que realiza milhares de chamadas por hora, o sistema pode aplicar bloqueios preventivos para proteger os consumidores.

Além disso, a Anatel promoveu mudanças na regulamentação do setor, obrigando operadoras a adotarem soluções tecnológicas que filtrem ligações abusivas e permitam maior controle por parte do usuário. Essa combinação de ações busca oferecer uma resposta efetiva às demandas dos usuários.

Tem como bloquear ligações automáticas no celular?

Sim, o usuário tem diferentes formas de bloquear ligações automáticas diretamente pelo celular, sem depender exclusivamente das operadoras ou da Anatel. Atualmente, tanto aparelhos Android quanto iOS oferecem recursos que ajudam a filtrar ou silenciar chamadas de números desconhecidos.

Além disso, existem aplicativos específicos para esse fim, bem como o serviço “Não Me Perturbe”, que atua de forma complementar. A seguir, veja como aplicar cada uma dessas soluções no seu aparelho e reduzir consideravelmente o número de ligações automáticas que você recebe por dia.

Bloqueio pelo próprio celular

Nos aparelhos com sistema iOS (iPhone), existe a opção nativa de silenciar chamadas de números desconhecidos. Para ativar essa função, basta ir em Ajustes > Telefone > Silenciar Desconhecidos. Ao ativar essa configuração, todas as chamadas de números que não estão salvos são bloqueados.

Já em aparelhos Android, esse recurso pode variar dependendo da marca e do modelo. Algumas fabricantes, como Samsung e Motorola, oferecem filtros para números suspeitos ou não identificados dentro do próprio app de telefone.

Ativando o ‘Não Me Perturbe’

O “Não Me Perturbe” é um serviço gratuito criado pela Anatel que permite ao usuário bloquear ligações de empresas de telemarketing. Para ativá-lo, basta acessar o site oficial do serviço ( www.naomeperturbe.com.br ), cadastrar o número de telefone e selecionar as empresas.

Após o cadastro, o bloqueio leva até 30 dias para ser efetivado e tem validade apenas para empresas previamente registradas na plataforma. Ainda assim, o impacto é significativo e muitos usuários relatam redução expressiva nas chamadas após o prazo estabelecido.

Baixando apps para bloquear as ligações

Outra solução prática para quem deseja bloquear ligações automáticas é o uso de aplicativos específicos. Apps como Truecaller, Hiya, Whoscall e Call Control funcionam como identificadores de chamadas e oferecem recursos avançados para detectar e bloquear números suspeitos.

Essas ferramentas utilizam bancos de dados alimentados por outros usuários, o que ajuda a identificar rapidamente números ligados a práticas abusivas. Ao instalar um desses apps, o usuário pode bloquear automaticamente chamadas de spam, adicionar números à lista negra e até receber alertas sobre golpes.

Ao adotar essas medidas, o usuário assume o controle da própria linha telefônica, evitando interrupções desnecessárias e riscos relacionados à segurança digital. Embora o problema das ligações automáticas ainda persista em grande escala, as opções disponíveis hoje já permitem uma proteção satisfatória.

