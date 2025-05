Qual o benefício do chá mate? Veja a melhor forma de preparar para aproveitar

O benefício do chá mate, um dos mais populares especialmente entre os brasileiros, se destaca por sua versatilidade, pois é uma excelente bebida para consumo diário.

O chá mate é uma das bebidas mais consumidas no Brasil, seja em sua forma quente, gelada, no tradicional chimarrão ou no refrescante tereré. Derivado das folhas da planta Ilex paraguariensis, o chá mate se destaca por seu sabor marcante e pelas propriedades nutricionais que conquistam a todos.

Rico em cafeína, antioxidantes, polifenóis, vitaminas e minerais, ele tem sido associado a diversos efeitos positivos para a saúde. Além disso, seu consumo faz parte da cultura de muitas regiões do país, principalmente no Sul, onde o hábito de compartilhar o chimarrão é símbolo de hospitalidade.

Por isso, entender melhor os benefícios do chá mate ajuda a aproveitar ao máximo tudo que essa bebida pode oferecer, com responsabilidade e moderação. Afinal, se você quer uma bebida boa e versátil para o cotidiano, essa pode ser uma boa escolha.



Qual o benefício do chá mate?

O chá mate oferece diversos efeitos positivos quando inserido de forma equilibrada na rotina. Seus compostos bioativos atuam no metabolismo, na saúde cardiovascular, no sistema nervoso e até na regulação da glicose. A seguir, veja os principais benefícios do chá mate.

Ajuda no emagrecimento

Um dos principais benefícios do chá mate está na sua ação termogênica, causada pela cafeína, que acelera o metabolismo e estimula a queima de gordura. Essa característica, combinada com o aumento da saciedade e o retardo do esvaziamento gástrico, ajuda a controlar o apetite e reduzir calorias.

Combate o cansaço

Graças ao seu alto teor de cafeína, o chá mate atua diretamente sobre o sistema nervoso central, bloqueando a adenosina, responsável pela sensação de fadiga. Ao mesmo tempo, ele estimula a liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina e adrenalina, te deixando alerta.

Melhora a atenção e a concentração

O chá mate também beneficia a capacidade cognitiva. A combinação entre cafeína e vitaminas do complexo B favorece o fornecimento de energia ao cérebro, auxiliando nas funções como memória, concentração e raciocínio. Esse efeito o torna útil para qualquer pessoa que deseje manter o foco.

Melhora o humor

A presença de cafeína e teobromina no chá mate contribui para o aumento da produção de serotonina, neurotransmissor associado à sensação de bem-estar. Com isso, a bebida pode ajudar a aliviar sintomas de ansiedade e depressão leve, além de elevar o humor.

Reduz o colesterol ruim

Substâncias como ácido nicotínico, saponinas e ácido ursólico presentes no chá mate auxiliam na redução do LDL, o colesterol ruim. Esses compostos dificultam a absorção de gorduras durante a digestão, o que favorece a saúde cardiovascular. Apesar disso, o chá não substitui medicamentos.

Previne doenças cardiovasculares

Além de reduzir o colesterol, os antioxidantes do chá mate — como o ácido clorogênico e o ácido cafeico — impedem o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Isso reduz significativamente o risco de doenças como aterosclerose, infarto e AVC.

Ajuda no controle da diabetes

Estudos mostram que o chá mate pode auxiliar no controle da glicemia. Seus ácidos clorogênicos têm efeito hipoglicemiante, ajudando a diminuir a produção de glicose pelo fígado e a melhorar a sensibilidade à insulina.

Uma pesquisa demonstrou que o consumo de 330 mL da bebida três vezes ao dia, por 60 dias, ajudou a reduzir níveis de glicose e hemoglobina glicada. Contudo, o chá não substitui medicamentos e deve apenas complementar o tratamento médico.

Há alguma contraindicação?

Apesar dos diversos benefícios do chá mate, seu consumo exige atenção, principalmente devido ao alto teor de cafeína. Pessoas sensíveis à substância podem apresentar efeitos colaterais como insônia, ansiedade, dores de cabeça e palpitações.

Por isso, é essencial limitar o consumo diário e evitar a ingestão nas horas que antecedem o sono, especialmente para quem já tem dificuldades para dormir. Além disso, o consumo excessivo de chá mate pode interferir na absorção de nutrientes como ferro e cálcio, principalmente durante as refeições.

Isso pode prejudicar pessoas com anemia ou deficiência nutricional, tornando necessário o acompanhamento de um profissional de saúde. Para evitar esse problema, recomenda-se tomar a bebida longe das principais refeições e em quantidades moderadas.

Outro ponto importante diz respeito ao preparo. Quando o chá mate é consumido muito quente, especialmente na forma de chimarrão, pode aumentar o risco de câncer de esôfago, segundo pesquisas da Organização Mundial da Saúde.

A alta temperatura contínua danifica as células da mucosa, favorecendo alterações celulares. Por isso, é preferível consumir o chá morno ou frio, garantindo segurança sem abrir mão dos benefícios naturais da erva. E aí, ficou com vontade de experimentar?

