Cansou das ligações de hora em hora no celular? Anatel pode te ajudar com o problema!

A Anatel determinou recentemente uma nova medida para empresas de telemarketing que ficam fazendo ligações para clientes o tempo todo.

O volume de ligações de telemarketing que incomoda os brasileiros cresceu tanto nos últimos anos que se tornou um dos problemas mais relatados nos canais de defesa do consumidor. Quem utiliza telefone fixo ou celular enfrenta diariamente chamadas insistentes e repetitivas, muitas vezes feitas por robôs.

Esse tipo de abordagem, além de irritante, compromete o tempo e a paciência de quem precisa manter a linha livre para assuntos realmente importantes. Afinal, ninguém gosta de ser incomodado o tempo todo com cobranças, até em horários bizarros.

Diante desse cenário, a Agência Nacional de Telecomunicações começou a adotar novas medidas que prometem transformar esse quadro e devolver aos consumidores o controle sobre suas próprias ligações. Por isso, é importante saber como proceder.

Você recebe ligações o tempo todo e não aguenta mais? Veja a solução. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Anatel vai bloquear ligações abusivas de telemarketing?

A Agência Nacional de Telecomunicações iniciou a implantação de um conjunto de regras que pretende limitar drasticamente as ligações de telemarketing não autorizadas no Brasil, que são as mais problemáticas para os clientes de todo país.

O uso obrigatório do prefixo 0303 já se tornou um passo importante para facilitar a identificação imediata dessas chamadas por parte do consumidor, permitindo que ele escolha se deseja atender ou recusar antes mesmo de ouvir a oferta.

Além dessa medida, a Anatel determinou que operadoras e empresas de call center devem manter total transparência sobre o volume de ligações realizadas, principalmente quando essas chamadas ultrapassam limites razoáveis e geram reclamações frequentes.

A nova regulamentação prevê ainda que números suspeitos, identificados por meio de rastreamento de chamadas em massa e abusivas, poderão ser bloqueados de forma definitiva. Caso uma empresa ultrapasse o limite de ligações, ela corre o risco de ter todos os seus números cancelados.

A medida tem como meta garantir que apenas empresas comprometidas com boas práticas comerciais consigam usar serviços de telefonia para fazer contato com clientes, além de assegurar que o consumidor recupere o direito de usar seu aparelho sem interrupções indesejadas.

Outro ponto de destaque é a penalidade financeira aplicada às empresas que desrespeitam essas novas normas. Multas de até cinquenta milhões de reais podem ser aplicadas a quem insistir em descumprir as regras, demonstrando que a Anatel está realmente empenhada em proteger o consumidor.

Essas ações representam um avanço importante, pois trazem não só punição, mas também transparência para o uso dos serviços de telefonia, beneficiando milhões de brasileiros que desejam ter mais tranquilidade ao usar seus telefones.

Veja mais: Sonhar com números é sinal de que vou ganhar na loteria? Saiba a verdade!

Como ficam as empresas com essa decisão?

As empresas que utilizam ligações como ferramenta principal para vender produtos e serviços precisarão se adaptar rapidamente ao novo cenário estabelecido pela Anatel, o que pode acabar dificultando o processo de conversão de clientes.

A partir da obrigatoriedade de utilizar o prefixo 0303 em todas as ligações de telemarketing, as companhias que tentarem burlar essa exigência poderão ter seus números desativados pelas operadoras. Essa regra fortalece o direito do consumidor de escolher se deseja ou não atender a chamada.

Empresas que desrespeitarem os limites de volume de chamadas impostos pela agência reguladora poderão enfrentar bloqueios automáticos e penalidades financeiras significativas. Isso significa que práticas abusivas que antes passavam despercebidas agora serão monitoradas em tempo real.

A decisão também incentiva empresas a revisarem suas abordagens comerciais e a priorizarem canais que respeitem o consentimento do cliente, como e-mails, aplicativos de mensagens e contatos pré-agendados. Ou seja, funciona em diversas esferas.

Esse movimento fortalece a confiança dos consumidores e contribui para que apenas as ligações relevantes ocupem espaço no dia a dia das pessoas, reduzindo o desgaste que tantas chamadas indesejadas causavam.

Saiba mais: Dia 22 de abril é feriado? Veja o que diz o calendário oficial e como fica a semana

Outras alternativas para bloquear ligações abusivas

Cadastre seu número no site Não Me Perturbe, uma plataforma criada em parceria entre operadoras e órgãos reguladores que permite bloquear ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações.

Ative as funções de bloqueio nativas do seu celular, usando recursos do próprio sistema operacional que identificam e silenciam números suspeitos automaticamente.

Use aplicativos de terceiros, como Truecaller ou Whoscall, que bloqueiam números conhecidos por ligações abusivas e criam listas de spam atualizadas por outros usuários.

Solicite diretamente ao atendente de cada empresa a remoção do seu número de bancos de dados, sempre que atender uma ligação e não desejar mais receber contato.

Denuncie práticas abusivas junto à Anatel ou Procon, fortalecendo o controle sobre empresas que insistem em desrespeitar o direito à privacidade.

Não perca: Eletrodomésticos que mais gastam energia: mesmo desligados, consomem MUITO!