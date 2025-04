Idosos podem comprar carros com desconto: veja os modelos mais indicados!

Os idosos que precisam comprar carros podem se beneficiar de uma nova lei que garante descontos em veículos para essa classe de brasileiros.

Manter a capacidade de dirigir representa, para muitos idosos, mais do que uma simples conveniência, pois dirigir garante liberdade, autonomia e qualidade de vida. Estar ao volante permite que os idosos se desloquem com facilidade, realizem compromissos de rotina e mantenham sua independência.

Contudo, é fundamental que cada condutor nessa faixa etária respeite as orientações médicas, realize exames periódicos e redobre a atenção no trânsito para preservar sua segurança e a dos outros. Os idosos devem garantir que estão com a saúde em dia para pilotar.

Além disso, contar com veículos modernos, confortáveis e adaptados para facilitar o uso torna a experiência de dirigir muito mais segura e prazerosa para quem já passou dos 60 anos. Por isso, é bom sempre dar uma sondada nos modelos mais indicados.

Proposta pode conceder descontos para idosos comprarem carros

Nos últimos dias, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que pode beneficiar diretamente os idosos na compra de automóveis. Agora, os idosos estão mais perto de conseguir seus direitos.

A proposta determina a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, conhecido como IPI, para que idosos adquiram veículos novos de fabricação nacional, desde que o modelo se enquadre nos limites estipulados pela legislação.

A medida visa tornar o acesso ao carro próprio mais viável, oferecendo aos idosos mais autonomia, conforto e condições dignas para manter sua rotina de deslocamentos, especialmente em momentos de necessidade como consultas médicas e compromissos pessoais.

Segundo o texto aprovado, o benefício será limitado a veículos de até dois mil cilindradas, que utilizem combustível de origem renovável, sistemas híbridos ou elétricos, e que possuam valor de até setenta mil reais, já com impostos inclusos.

O projeto também estabelece que o desconto só poderá ser aplicado uma vez a cada cinco anos, o que pretende equilibrar a demanda e reduzir o impacto nos cofres públicos. Essa iniciativa demonstra atenção às necessidades de mobilidade dos idosos, o que é importante.

Como anda a tramitação?

O projeto de lei, que tramita em caráter conclusivo, ainda precisa passar pela análise das Comissões de Finanças e Tributação, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Isso, entretanto, não quer dizer que está aprovado 100%.

O substitutivo aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa estabeleceu regras específicas para o benefício, justamente para equilibrar o incentivo fiscal com a sustentabilidade orçamentária do governo.

Caso avance pelas próximas etapas sem alterações, a proposta poderá beneficiar milhares de idosos que desejam adquirir um carro novo, promovendo mais acessibilidade e inclusão no trânsito. A medida também reforça o reconhecimento social da importância da mobilidade segura.

Carros mais indicados para idosos

Escolher um carro adequado pode fazer toda a diferença para o conforto e a segurança dos idosos, que precisam de modelos fáceis de dirigir, com boa visibilidade e recursos que simplificam a rotina, que não vão dificultar a vida de pessoas fragilizadas.

Além disso, veículos que exigem menos esforço físico, oferecem acesso facilitado e contam com assistência eletrônica representam escolhas ideais para condutores da terceira idade. Por isso, conhecer as melhores opções é fundamental antes de realizar a compra.

Honda Fit

O Honda Fit se destaca por seu espaço interno inteligente, posição elevada de direção e entrada facilitada, o que o torna uma excelente opção para idosos que valorizam conforto e praticidade no dia a dia, então é uma boa pedida para os idosos.

Toyota Yaris

O Toyota Yaris oferece um conjunto mecânico confiável, direção leve e boa ergonomia, fatores que reduzem o cansaço e garantem uma condução confortável, ideal para trajetos urbanos e viagens curtas. É muito indicado para pessoas mais velhas, acima dos 60.

Volkswagen Virtus

O Virtus é elogiado pelo espaço interno generoso e pela suspensão macia, além de possuir central multimídia intuitiva e banco com ajuste de altura, proporcionando praticidade e conforto para motoristas idosos, que precisam de um cuidado a mais.

Renault Kwid

O Renault Kwid oferece altura elevada do solo e bancos confortáveis, além de ser um modelo econômico e compacto, o que facilita o estacionamento e torna a condução mais leve e prática no dia a dia. Ele ainda é pequeno e compacto, o que é um plus.

Chevrolet Onix

O Onix combina economia de combustível, estabilidade e segurança com direção elétrica suave, assistente de partida em rampa e sensores que auxiliam na condução, recursos muito úteis para condutores mais experientes.

Hyundai HB20

O Hyundai HB20 entrega conforto acústico, direção precisa e ergonomia eficiente, que aliados a seu sistema de segurança avançado, garantem uma direção tranquila e segura para idosos em diferentes trajetos, o que ajuda muito na mobilidade.

