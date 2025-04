WhatsApp deixará de funcionar em 21 celulares até o final de abril; veja se o seu está na lista!

WhatsApp deixará de funcionar em 21 celulares no fim de abril. A medida afeta modelos antigos de diversas marcas e pode exigir troca de aparelho.

WhatsApp deixará de funcionar em alguns modelos de celular ainda neste mês. A decisão foi anunciada pela empresa responsável pelo aplicativo, que atualiza periodicamente sua lista de aparelhos compatíveis. O motivo está ligado às mudanças na tecnologia e nas exigências de segurança do sistema.

A partir do fim de abril, 21 smartphones não terão mais acesso ao aplicativo. Entre eles estão aparelhos das marcas Apple, Samsung, Motorola, LG, Sony e HTC. Esses modelos já não recebem atualizações e estão com versões antigas de sistema operacional.

Essa medida é tomada em ciclos ao longo do ano. Ela acompanha a evolução do aplicativo, que precisa de melhorias constantes para garantir uma boa experiência de uso. A nova lista mostra que aparelhos com Android abaixo da versão 5.0 e iOS anterior ao 12 perderão o suporte.

WhatsApp perderá suporte em modelos desatualizados de marcas conhecidas. Veja quais aparelhos deixarão de rodar o app e o que pode ser feito. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais modelos perderão acesso ao WhatsApp?

Na lista da Apple, os modelos afetados são o iPhone 5 e o iPhone 5c. Esses aparelhos já estão fora da linha de atualização da empresa há algum tempo. Por isso, não conseguem mais acompanhar as mudanças no aplicativo.

No caso da Samsung, perdem o suporte os modelos Galaxy S3, Note 2, Galaxy Ace 3 e Galaxy S4 Mini. Esses celulares, embora tenham sido populares, hoje enfrentam limitações técnicas que impedem o funcionamento do aplicativo atualizado.

Já entre os celulares da Motorola, os aparelhos que deixarão de funcionar com o WhatsApp são o Moto G de primeira geração, o Razr HD e o Moto E de 2014. Todos esses dispositivos foram lançados há mais de sete anos.

Outras marcas também estão na lista

A LG aparece com os modelos Optimus G, Nexus 4, G2 Mini e L90. Esses aparelhos foram bastante usados no Brasil, mas agora já não suportam os recursos recentes do aplicativo. Pela Sony, os dispositivos afetados são o Xperia Z e o Xperia Z1, ambos modelos antigos.

Também entra na lista o HTC One M7, que não recebe atualizações há bastante tempo. Além desses, há mais cinco modelos de menor circulação que também perderão o suporte. A empresa não divulgou todos os nomes, mas alertou que a medida entrará em vigor até o final de abril.

O que pode ser feito pelos usuários afetados?

Para quem ainda usa um dos aparelhos da lista, há algumas opções. A primeira é verificar se há alguma atualização de sistema disponível. Isso pode manter o WhatsApp funcionando por mais tempo.

Caso o dispositivo não permita atualização, pode ser necessário buscar outro aparelho. A troca por um modelo mais recente garante o uso contínuo do WhatsApp, além de melhorar a segurança dos dados e a velocidade dos aplicativos.

Manter o aplicativo atualizado é importante. Com isso, os usuários recebem melhorias de desempenho, proteção contra golpes e acesso a novos recursos. A Meta, empresa dona do WhatsApp, reforça que essa é uma medida padrão.

Por que o WhatsApp deixa de funcionar em celulares antigos?

O WhatsApp precisa acompanhar o avanço da tecnologia. Isso significa que, com o tempo, aparelhos mais antigos deixam de conseguir rodar as versões mais novas. Esses modelos ficam vulneráveis a falhas e não conseguem lidar com funções atuais do aplicativo.

A descontinuação do suporte também evita erros de funcionamento e travamentos. A Meta afirma que essa revisão periódica busca melhorar a segurança e o desempenho da ferramenta, que é usada por milhões de pessoas todos os dias.

Esse processo faz parte do planejamento da empresa para manter o serviço estável. Celulares que não acompanham mais as exigências mínimas acabam excluídos da lista de compatibilidade. Isso garante que os novos recursos funcionem corretamente.