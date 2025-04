Celular Seguro: como cadastrar e manter seu aparelho protegido? Aprenda agora!

Através do Celular Seguro, milhares de brasileiros estão contando com a ajuda do governo para manterem seus aparelhos protegidos por mais tempo.

A cada hora, aproximadamente 1.680 celulares são roubados ou furtados no Brasil, segundo levantamento recente do Datafolha. Esse dado alarmante revela que quase 10% da população brasileira enfrentou esse tipo de crime entre julho de 2023 e junho de 2024.

Com base na amostra entrevistada, estima-se que cerca de 14,7 milhões de brasileiros tenham sido vítimas nesse período. Os maiores índices ocorrem nas capitais, onde 15% dos moradores relataram a perda de seus aparelhos.

Essa realidade escancara a vulnerabilidade cotidiana dos usuários e impulsiona a busca por soluções eficazes para inibir o mercado ilegal de smartphones. por isso, o Celular Seguro surgiu como uma excelente alternativa para evitar esse problema.

O que é o Celular Seguro?

O Celular Seguro é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública criada para reduzir os impactos dos roubos e furtos de celulares em todo o país. Lançado em dezembro de 2023, o programa permite bloquear remotamente o aparelho assim que o usuário identifica o desaparecimento.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Anatel e com as operadoras de telefonia que atuam no Brasil. Essa união amplia o alcance e a efetividade da ferramenta, tornando possível o envio de notificações diretamente aos celulares roubados.

As mensagens solicitam a devolução do dispositivo à delegacia mais próxima, visando tanto a recuperação do bem quanto a repressão do mercado clandestino de smartphones, que continua crescendo a cada ano. O programa está disponível tanto na versão web quanto em aplicativos.

Além disso, o Celular Seguro não se limita apenas ao bloqueio do aparelho, mas também oferece mecanismos de consulta e gerenciamento, como o registro de contatos de confiança e o acompanhamento de restrições atreladas ao número de IMEI.

Como o Celular Seguro funciona?

O funcionamento do Celular Seguro é simples, direto e pensado para ser acionado com rapidez. Após cadastrar o número no sistema, o usuário pode emitir alertas sempre que identificar que o celular foi roubado ou furtado. O alerta permite que o aparelho seja bloqueado de forma remota.

Além do bloqueio, o sistema envia mensagens via SMS e aplicativos ao celular roubado, solicitando a devolução voluntária do aparelho em uma delegacia próxima. Essa abordagem tem como objetivo conscientizar e pressionar quem está com o dispositivo de forma indevida.

Caso a devolução não ocorra, o indivíduo pode ser enquadrado por receptação qualificada, crime cuja pena varia de três a oito anos de prisão. Outro recurso importante do Celular Seguro é a verificação de restrições no número de IMEI, essencial para identificar se um aparelho possui pendências legais.

Isso ajuda não apenas na proteção contra furtos, mas também na hora de comprar um celular usado. Com essa funcionalidade, o usuário evita adquirir produtos ilegais, colaborando diretamente com a redução do comércio clandestino de eletrônicos no país.

Como se cadastrar no Celular Seguro?

Para aproveitar todos os recursos do Celular Seguro, o usuário deve realizar um cadastro simples. Primeiramente, é necessário acessar o site oficial da plataforma e fazer login com a conta gov.br. Em seguida, o sistema solicitará permissões de uso e exigirá a aceitação dos termos e condições.

Na tela principal, o usuário deve clicar na opção “Registrar Telefone” e preencher as informações solicitadas, como número de telefone, operadora e marca do aparelho. A plataforma também oferece a opção de adicionar um contato de confiança.

Com o cadastro finalizado, o bloqueio pode ser realizado imediatamente após qualquer situação de roubo ou furto. Basta acessar a plataforma e emitir o alerta. Isso torna o Celular Seguro uma ferramenta preventiva e reativa ao mesmo tempo.

O que fazer se tiver o aparelho perdido ou roubado?

Ao perceber que o celular foi roubado ou furtado, o primeiro passo é acessar o Celular Seguro para bloquear o aparelho e emitir o alerta. No entanto, além dessa medida, outras ações são fundamentais para evitar prejuízos ainda maiores.

Uma das mais importantes é entrar em contato com a operadora para solicitar o bloqueio do chip e impedir que o número seja utilizado para golpes ou acessos não autorizados a contas pessoais. Em paralelo, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.

O B.O. é um documento é essencial para formalizar a ocorrência e possibilitar futuras investigações. A denúncia também contribui com os dados estatísticos de segurança pública, ajudando a construir políticas de combate à criminalidade.

Por fim, é altamente recomendável trocar as senhas de todas as contas vinculadas ao aparelho, como e-mails, aplicativos bancários, redes sociais e carteiras digitais. Essa medida evita acessos indevidos aos dados sensíveis armazenados no celular.

