Vírus no WhatsApp Web pode invadir seu PC sem aviso! Meta emite alerta urgente

Vírus no WhatsApp Web pode afetar usuários com versões antigas. Verifique a sua versão do aplicativo e veja como proteger o computador agora.

Um novo vírus no WhatsApp Web virou motivo de alerta. Uma falha na plataforma permitiu que arquivos maliciosos fossem enviados por criminosos. A brecha foi confirmada pela Meta, responsável pelo aplicativo.

O problema ocorreu especificamente na versão do WhatsApp Web para computadores com sistema Windows. A falha já foi corrigida, mas os riscos ainda existem para quem não atualizou o programa. A recomendação é verificar a versão instalada e atualizar o app o quanto antes.

A falha foi identificada como CVE-2025-30401. Ela permitia que anexos fossem disfarçados com extensões enganosas. Ao abrir um arquivo aparentemente inofensivo, como um PDF, o usuário poderia ativar um código perigoso no computador.

Vírus no WhatsApp Web se espalhou por arquivos disfarçados. Atualize o aplicativo e veja se sua conta foi afetada por essa brecha recente. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funcionava a falha de segurança no WhatsApp Web?

A brecha explorava a forma como o WhatsApp reconhece arquivos enviados pela plataforma. O app identificava o tipo do conteúdo com base nos metadados, mas usava a extensão do nome para abrir o arquivo. Isso criava uma situação arriscada.

Por exemplo, um criminoso podia enviar um arquivo com aparência de documento. Na verdade, ele continha um código malicioso. Se o usuário clicasse, pensando ser algo confiável, o computador executava o programa escondido no anexo.

Essa técnica é chamada de spoofing. Ela ocorre quando alguém se passa por fonte segura para enganar a vítima. Nesse caso, o golpe aproveitava a diferença entre a extensão e o conteúdo real do arquivo.

Quem foi afetado pela falha e quais versões estão seguras?

De acordo com a Meta, a falha atingiu todas as versões do WhatsApp para Windows anteriores à 2.2450.6. Usuários que ainda não atualizaram podem estar expostos a riscos de contaminação por vírus. A atualização precisa ser feita o mais rápido possível.

Quem já instalou a versão mais recente está protegido. Mesmo assim, é importante verificar manualmente qual versão está ativa. Essa informação aparece na tela inicial do app, logo abaixo do botão de login ou em “Configurações > Ajuda”.

Caso a versão instalada seja antiga, o processo de atualização é simples. Basta acessar a loja de aplicativos do computador, procurar por WhatsApp e instalar a nova versão. O download é rápido e garante mais segurança no uso diário da plataforma.

Como os vírus se instalam e o que eles podem causar?

Ao clicar em um anexo alterado, o sistema interpreta que deve executar o conteúdo oculto. Com isso, malwares podem ser instalados sem que o usuário perceba. Eles atuam silenciosamente, capturando senhas, fotos ou dados bancários.

Em muitos casos, o computador começa a apresentar lentidão ou falhas. No entanto, outros malwares operam em segundo plano, sem dar sinais visíveis. Por isso, a atualização do aplicativo é o melhor caminho para evitar danos maiores.

Manter o sistema operacional atualizado também ajuda na proteção. Além disso, o uso de um antivírus confiável pode bloquear parte desses ataques. Mesmo assim, a falha na versão antiga do WhatsApp Web deixava o computador mais vulnerável.

Como se proteger e o que fazer em caso de suspeita?

O primeiro passo é confirmar se a versão do aplicativo está atualizada. Caso não esteja, deve-se buscar imediatamente pela nova versão na Microsoft Store. Evitar abrir anexos desconhecidos é outra atitude que ajuda a reduzir os riscos.

Se você suspeita que abriu um arquivo contaminado, é importante rodar uma verificação com antivírus. Depois disso, troque senhas de acesso, especialmente de bancos e redes sociais. Em situações mais graves, leve o equipamento até um técnico de confiança.

A Meta informou que a falha não causou danos generalizados porque foi identificada com rapidez. Mesmo assim, usuários que utilizam o WhatsApp Web no computador devem redobrar a atenção, principalmente se usam o sistema Windows.