“Mounjaro de pobre”: entenda como funciona o psyllium e como acrescentar na dieta

O psyllium, que ficou conhecido como “Mounjaro de pobre”, traz diversos benefícios para a saúde e ainda ajuda no processo de emagrecimento.

Ozempic e Mounjaro são medicamentos desenvolvidos originalmente para o controle da diabetes tipo 2, mas vêm se popularizando como alternativas eficazes para a perda de peso. O Ozempic tem como princípio ativo a semaglutida, enquanto o Mounjaro utiliza a tirzepatida, que emagrecem.

Em suma, ambas substâncias atuam diretamente nos hormônios responsáveis pela saciedade e regulação do apetite. Em muitos países, especialmente no Brasil, esses fármacos passaram a ser utilizados fora da indicação oficial, com o objetivo de acelerar o emagrecimento.

Isso gerou uma demanda crescente por substitutos mais acessíveis, levando ao surgimento de termos como “Mounjaro de pobre”, expressão que tem sido associada ao psyllium, uma fibra natural. Com ajuda desse alimento, emagrecer pode ficar mais fácil e saudável do que com medicamentos.

O chamado “Mounjaro de pobre” está fazendo sucesso entre os que querem perder peso. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

“Mounjaro de pobre”: conheça o psyllium

O psyllium, conhecido por muitos como o “Mounjaro de pobre”, ganhou enorme visibilidade nas buscas online. Essa fibra natural extraída da planta Plantago ovata passou a ser vista como uma alternativa mais acessível para quem deseja emagrecer.

Com propriedades capazes de promover saciedade e melhorar o funcionamento intestinal, o psyllium rapidamente se tornou uma tendência entre influenciadores digitais e adeptos da alimentação saudável. Muitos passaram a consumir o produto antes das refeições, com a promessa de reduzir o apetite.

Buscas pelo psyllium crescem exponencialmente

As buscas pelo psyllium cresceram de forma surpreendente. Segundo dados do Google, o Brasil se destaca como o país mais interessado no tema em todo o mundo. Em apenas dois anos, as consultas relacionadas ao psyllium mais do que dobraram.

Termos como “Ozempic de pobre” ou “Mounjaro natural” apresentaram crescimento de até 5.000%, refletindo o desejo da população por alternativas mais baratas, práticas e naturais. Essa tendência se intensificou com a alta no preço dos medicamentos e com a limitação do acesso medicamentoso.

No entanto, é essencial entender que o psyllium não tem a mesma ação dos fármacos como o Ozempic ou o Mounjaro. Apesar de ser útil no controle da saciedade, seu impacto na perda de peso é bastante modesto, mas ainda funciona. É bom saber dosar, na verdade.

Ao contrário dos medicamentos que podem gerar reduções significativas de massa corporal, o psyllium geralmente proporciona perdas pequenas, próximas a dois quilos, e isso quando aliado a outras estratégias de saúde.

Saiba mais: Quanto tempo demora para receber o benefício após perícia? Confira as regras do INSS!

Quais os benefícios de usar o psyllium?

O psyllium apresenta vantagens relevantes para quem busca cuidar da saúde de forma geral. Ele melhora a saciedade ao formar uma espécie de gel no estômago, o que reduz o apetite naturalmente, não como os medicamentos que normalmente cortam 100% da fome.

Esse processo pode ajudar quem está em processo de reeducação alimentar, pois facilita o controle das porções e diminui a necessidade de beliscar entre as refeições. Além disso, a ingestão regular de psyllium auxilia na regulação do trânsito intestinal, o que beneficia pessoas que sofrem com constipação.

Outro benefício importante do psyllium é o impacto positivo nos níveis de colesterol e na glicemia. Ele contribui para a diminuição do colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”, e ajuda a manter o índice glicêmico mais estável.

Essa característica torna o psyllium um aliado interessante no controle da diabetes tipo 2, embora jamais substitua os tratamentos médicos tradicionais. Ele também pode ser utilizado como parte de dietas voltadas à prevenção de doenças cardiovasculares.

Pontos negativos do psyllium

No entanto, é preciso destacar os pontos negativos do chamado “Mounjaro de pobre”. Quando consumido em excesso ou sem a quantidade adequada de água, o psyllium pode causar efeitos adversos sérios, por isso é bom comer com indicação profissional.

Entre os sintomas mais comuns estão cólicas, gases, desconforto abdominal e, em casos mais graves, até obstruções intestinais. Além disso, seu uso excessivo pode interferir na absorção de medicamentos. É bom ter acompanhamento especialmente em casos de doenças pré-existentes.

Saiba mais: Aprenda como calcular a multa do FGTS para saber quanto você recebe após a demissão!

Como é melhor consumir o psyllium?

Para aproveitar os benefícios do psyllium de forma segura, é fundamental consumi-lo com responsabilidade e orientação. A forma mais comum de ingestão é em pó, diluído em água, preferencialmente meia hora antes das principais refeições. Isso permite que a fibra atue na saciedade.

Outra opção é o consumo em cápsulas, que pode ser mais prático no dia a dia, mas exige atenção à quantidade de água ingerida junto. A dose recomendada não deve ultrapassar 30 gramas por dia. Exceder esse limite pode provocar os efeitos colaterais mencionados anteriormente.

Portanto, é essencial seguir as orientações de uso presentes na embalagem ou indicadas por um profissional da saúde. Além disso, o consumo precisa ser adaptado à rotina alimentar da pessoa, levando em conta seu histórico médico, objetivo de saúde e estilo de vida.

É importante lembrar que o psyllium não deve ser visto como solução mágica para o emagrecimento. Ele funciona como um auxiliar, um complemento para quem já mantém uma alimentação equilibrada e busca controlar o apetite com mais facilidade.

Alie o consumo de psyllium com uma boa dieta e treinos

Embora o psyllium possa auxiliar no processo de emagrecimento, seus efeitos se potencializam quando associado a hábitos saudáveis. Uma alimentação equilibrada, rica em vegetais, proteínas magras, grãos integrais e gorduras boas, reforça os benefícios da fibra e contribui diretamente para a perda de peso.

Incluir refeições organizadas e evitar alimentos ultraprocessados também faz parte desse processo. Combinado à nutrição correta, o psyllium atua como um facilitador da saciedade. A prática regular de atividade física complementa esse cenário de forma decisiva.

Caminhadas, treinos de resistência, musculação ou exercícios aeróbicos ajudam a acelerar o metabolismo e favorecem a queima calórica. Além disso, o movimento corporal impacta positivamente a saúde mental, o que reduz episódios de compulsão alimentar.

Portanto, ao adotar o psyllium como parte de um estilo de vida saudável, o indivíduo pode alcançar resultados mais consistentes. No entanto, é indispensável contar com o suporte de nutricionistas ou médicos para garantir o uso correto e eficaz.

Veja mais: Comunicado urgente sobre uso do CPF nas compras deixa clientes em estado de atenção