Comprar ou fazer ovo de Páscoa? Descubra qual opção pesa menos no seu bolso

Ovo de Páscoa está mais caro em 2025. Entenda se é melhor comprar pronto ou fazer em casa para economizar sem abrir mão da tradição.

Ovo de Páscoa é um dos produtos mais buscados no mês de abril. Com a chegada da Páscoa, ele ocupa destaque nas prateleiras dos mercados. No entanto, os preços elevados têm gerado dúvidas entre os consumidores.

Muitas famílias de baixa renda estão repensando seus hábitos nessa época do ano. Algumas buscam maneiras mais econômicas de manter a tradição sem comprometer o orçamento. Diante disso, surge a pergunta: será melhor comprar pronto ou fazer em casa?

Ambas as opções possuem vantagens e desvantagens que precisam ser avaliadas com calma. Por isso, é importante entender os detalhes de cada escolha antes de tomar uma decisão. Assim, é possível equilibrar economia, tempo e praticidade.

Ovo de Páscoa pode ser feito com menos gasto. Veja as vantagens e desafios de cada opção para escolher o que combina com sua rotina. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil).

Fazer Ovo de é mais barato?

Preparar o ovo em casa pode ser uma saída interessante para quem busca gastar menos. Com o valor de um ovo industrializado, muitas vezes dá para fazer dois ou mais caseiros. Além disso, há liberdade para escolher o tipo de chocolate e recheio.

Essa personalização permite controlar a qualidade dos ingredientes e ainda adaptar ao gosto de quem vai receber. Outro ponto positivo é que as forminhas e embalagens compradas podem ser usadas em outros anos. Isso reduz os custos nas próximas Páscoas.

Para quem tem criatividade, essa prática pode virar uma atividade familiar. Envolver as crianças ajuda a ensinar sobre organização e aproveitamento de recursos. É um momento especial e educativo, mesmo em meio a uma rotina simples.

Aproveite e veja também:

Mas o preparo exige atenção e tempo

Apesar de vantajoso, fazer ovo de Páscoa em casa exige dedicação e organização. É necessário seguir corretamente o processo de derretimento e temperagem do chocolate. Caso contrário, o produto pode não ficar com boa aparência nem ter boa textura.

Além disso, nem todo mundo tem tempo para esse tipo de atividade. O preparo ocupa espaço na cozinha e pode gerar bagunça. Por isso, quem opta por essa escolha precisa se planejar para não se atrapalhar na produção.

Outro ponto é o investimento inicial, que pode pesar para algumas famílias. Formas, embalagens e ingredientes de qualidade não são tão baratos. Mesmo assim, se bem utilizados, podem render bons resultados e durar por vários anos.

Comprar Ovo de Páscoa pronto ainda vale a pena?

Muitas pessoas continuam preferindo comprar o ovo pronto por conta da praticidade. Em poucos minutos, é possível ir até uma loja, escolher o sabor desejado e resolver o presente. Essa comodidade atrai quem tem a rotina cheia ou pouca habilidade na cozinha.

As marcas oferecem grande variedade de produtos, desde os mais simples até os mais elaborados. Alguns vêm com brinquedos, embalagens decoradas ou recheios exclusivos. No entanto, quanto maior o detalhe, maior costuma ser o valor cobrado.

De acordo com o site Buscapé, em 2025, um ovo de 250g pode custar até R$ 90,00. Esse preço pode ser alto demais para quem precisa comprar mais de um. Por isso, avaliar outras possibilidades pode ser uma boa saída para o bolso.

Há formas de economizar mesmo comprando

Mesmo optando pelo ovo pronto, é possível gastar menos com um pouco de organização. Ficar atento às promoções dos dias que antecedem a data pode render bons descontos. Além disso, comparar preços entre diferentes lojas faz diferença.

Outra opção é aproveitar programas de cashback oferecidos por alguns cartões. Eles devolvem uma parte do valor pago e ajudam a equilibrar as contas. Mas é importante evitar parcelamentos que comprometam o orçamento dos meses seguintes.

Também vale lembrar que barras de chocolate e caixas de bombons podem ser boas alternativas. Esses produtos costumam ser mais baratos, têm boa aceitação e são fáceis de encontrar. Com uma embalagem simples, podem se transformar em presentes bonitos.

Que tal fazer para vender?

Além de ser uma solução econômica, fazer ovo de Páscoa em casa pode virar fonte de renda. Muitas pessoas aproveitam essa época para oferecer produtos artesanais. Com divulgação em redes sociais, é possível alcançar vizinhos e amigos.

Quem começa pequeno pode investir pouco e ainda assim ter retorno. O segredo está no cuidado com os detalhes, como recheios bem feitos e apresentação caprichada. Isso chama atenção e conquista quem busca algo diferente do comum.

Para quem já tem materiais guardados de outros anos, o custo é ainda menor. Com planejamento e dedicação, essa atividade pode crescer a cada Páscoa. É uma forma de complementar a renda sem grandes investimentos.

Organização é a chave para gastar menos

Seja fazendo ou comprando, o mais importante é ter controle sobre o que será gasto. Planejar quem será presenteado ajuda a evitar compras por impulso. Isso faz com que a celebração não vire um peso financeiro nos meses seguintes.

Pensar com antecedência também dá mais liberdade para pesquisar e comparar opções. Dessa forma, é possível encontrar bons preços e fazer escolhas conscientes. Mesmo com pouco, dá para aproveitar a data com sabor e afeto.

Com criatividade, o presente não precisa ser caro para agradar. Um gesto simples feito com atenção e carinho pode marcar mais do que qualquer produto de marca. E com isso, a Páscoa se torna ainda mais especial para todos.