Quem está isento do Imposto de Renda? Veja a lista atualizada

A Receita Federal divulgou a tabela do Imposto de Renda 2025. Veja como calcular o imposto e quem está isento do pagamento este ano.

O início de 2025 traz atualizações importantes relacionadas ao Imposto de Renda, tema de grande relevância para trabalhadores e contribuintes brasileiros. A Receita Federal já divulgou as informações sobre a tabela do IR e os critérios de isenção, esclarecendo como os rendimentos serão tributados ao longo do ano.

Embora tenham surgido expectativas sobre mudanças mais amplas, a tabela de 2025 seguirá o mesmo padrão utilizado anteriormente.

As alíquotas permanecem inalteradas, o que afeta diretamente o valor retido em folha de pagamento e o imposto a ser declarado. O governo manteve as faixas de isenção e as deduções aplicáveis.

A tabela do Imposto de Renda 2025 é progressiva, ou seja, quanto maior o salário, maior o percentual de imposto aplicado. A seguir, veja como ficou organizada essa tabela e como calcular o valor do imposto a ser pago.

Atualizações no Imposto de Renda 2025: veja a tabela completa e entenda quem tem direito à isenção de acordo com a Receita Federal.

Tabela do Imposto de Renda 2025

Para o ano de 2025, a tabela do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) mantém as mesmas faixas de dedução aplicadas no ano anterior, sem previsão de reajustes. Confira as faixas atualizadas:

Faixa de Renda (R$) Alíquota (%) Parcela de Dedução Mensal (R$) Até R$ 2.259,20 Isento — De R$ 2.259,21 a R$ 2.828,65 7,5% R$ 169,44 De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 15% R$ 381,44 De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 22,5% R$ 662,77 Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 896,00

Como calcular o Imposto de Renda 2025?

Para determinar o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), é necessário calcular a base de cálculo do salário ou rendimento mensal.

Em suma, o valor é obtido subtraindo algumas deduções obrigatórias, como contribuições ao INSS, pensão alimentícia e dedução por dependente.

Após obter a base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente, conforme a tabela de faixas. O valor final do imposto devido é encontrado subtraindo a parcela de dedução correspondente à faixa salarial.

Por exemplo, um contribuinte com renda de R$ 4.000 mensais deve calcular o IRRF da seguinte forma:

Base de cálculo: R$ 4.000

Alíquota: 22,5%

Parcela de dedução: R$ 662,77

Cálculo: (R$ 4.000 x 22,5%) – R$ 662,77 = R$ 237,23 de imposto retido no mês.

Isenção do Imposto de Renda 2025

Apesar das faixas de tributação, algumas pessoas não precisarão pagar o Imposto de Renda em 2025. A isenção se aplica a casos específicos, determinados por legislações federais. Estão isentos:

Aposentados e pensionistas do INSS que recebem até o limite de isenção.

do INSS que recebem até o limite de isenção. Contribuintes com rendimentos abaixo de R$ 2.259,20 mensais.

mensais. Pessoas com doenças graves previstas em lei.

Doenças que garantem Isenção do Imposto de Renda

A legislação prevê a isenção para pessoas diagnosticadas com determinadas doenças. No entanto, é necessário apresentar laudo médico oficial que comprove a condição. As doenças incluídas são:

Câncer (Neoplasia maligna)

Doença de Parkinson

Esclerose múltipla

Insuficiência renal grave

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)

Paralisia irreversível e incapacitante

Alienação mental

Cardiopatia grave

Hepatopatia grave

Hanseníase

O que esperar para 2026?

Por fim, o governo chegou a sinalizar a possibilidade de isenção para rendimentos de até R$ 5 mil mensais, mas essa proposta ainda não foi aprovada. Para 2025, não houve alterações significativas na tabela ou nas faixas de tributação, mantendo os mesmos valores de 2024.