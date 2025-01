CNH vencida? Confira as novas exigências para renovar sua carteira de motorista

O prazo para renovação da CNH foi atualizado em 2025. Veja as novas regras, prazos e como regularizar seu documento de forma simples e rápida.

O ano de 2025 traz atualizações importantes sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com a chegada das novas diretrizes, motoristas de todas as idades precisam conhecer os prazos e exames obrigatórios para evitar problemas com a documentação.

Manter a CNH regularizada é uma obrigação legal e uma medida de segurança para todos os motoristas. As mudanças nas diretrizes buscam reforçar o controle sobre a aptidão física e mental dos condutores.

O descumprimento dessas normas pode gerar multas, perda de pontos e até mesmo a retenção do veículo. As regras já foram definidas e seguirão critérios específicos para cada faixa etária.

Motoristas de todas as idades devem ficar atentos às novas exigências para renovar a CNH em 2025. Entenda prazos, exames e as consequências da irregularidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Novas regras de renovação da CNH em 2025

As novas normas para renovação da CNH mantêm a divisão por faixas etárias, estabelecendo prazos diferentes de validade do documento de acordo com a idade do motorista.

Para condutores com até 50 anos, a renovação será obrigatória a cada 10 anos. Já para aqueles entre 50 e 69 anos, a CNH deverá ser renovada a cada 5 anos. No caso de motoristas com 70 anos ou mais, o prazo de validade do documento será de apenas 3 anos.

Essa diferenciação leva em consideração a maior probabilidade de surgimento de condições médicas que podem afetar a capacidade de dirigir com segurança em idades mais avançadas. Doenças graves e problemas de saúde progressivos são fatores considerados na definição desses prazos.

Leia também:

Exames obrigatórios para renovação da CNH

A avaliação médica é uma exigência para todos os condutores no processo de renovação da CNH, mas com exigências mais detalhadas para idosos.

Motoristas com mais de 60 anos deverão realizar uma avaliação completa, incluindo testes de visão, coordenação motora e força muscular.

Para aqueles com 70 anos ou mais, o exame pode ser ainda mais rigoroso, com a possibilidade de exigência de testes complementares, a depender da avaliação inicial do médico.

Condições de saúde que podem demandar avaliação adicional incluem problemas como glaucoma, doenças cardíacas graves, Alzheimer e Parkinson. Se detectadas, o médico responsável poderá determinar restrições ou até mesmo o não deferimento da renovação.

Quais são as consequências de dirigir com a CNH vencida?

Dirigir com a CNH vencida por mais de 30 dias pode gerar consequências severas para o condutor.

As penalidades previstas incluem uma multa de R$ 293,47, além da aplicação de 7 pontos na carteira, o que afeta diretamente a pontuação total do condutor no sistema de infrações de trânsito. Além disso, o veículo poderá ser apreendido até que a situação documental seja regularizada.

Como realizar a renovação da CNH?

O processo de renovação da CNH pode ser iniciado de forma simples, tanto online quanto presencialmente. Para evitar problemas, recomenda-se que o motorista inicie o processo antes do vencimento do documento. As etapas geralmente incluem:

Acesso ao site do Detran do estado de residência e solicitação da renovação;

do estado de residência e solicitação da renovação; Agendamento de exames médicos e psicotécnicos , quando exigido;

, quando exigido; Pagamento da taxa de renovação, cujo valor pode variar conforme o estado.

Após a aprovação nos exames e o pagamento das taxas, o condutor receberá a nova CNH de acordo com o prazo estipulado para sua faixa etária.