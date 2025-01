Economize! Veja quem pode ser dispensado do IPVA 2025 e quais são os documentos necessários para a isenção

Veja como funciona a isenção do IPVA 2025 e quem tem direito ao benefício. Confira as regras para pessoas com deficiência, veículos antigos e profissionais.

O pagamento do IPVA 2025 está se aproximando, e muitos proprietários de veículos já começam a se organizar para cumprir essa obrigação anual. No entanto, algumas pessoas podem ser isentas do tributo, a depender de fatores como a idade do veículo, a profissão do condutor ou condições de saúde.

Em princípio, as condições variam conforme a legislação de cada estado. Logo, é preciso que o cidadão consulte as regras locais para garantir o benefício. Seja como for, entender quem tem direito à isenção e como solicitá-la é fundamental para evitar cobranças indevidas.

A seguir, veja como funcionam as regras de isenção do IPVA 2025, quem pode solicitar e quais documentos são necessários para regularizar a situação junto à Secretaria da Fazenda do seu estado.

Entenda quem pode solicitar a isenção do IPVA 2025 e como realizar o pedido. Saiba os prazos, documentos e critérios exigidos pelo estado. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito à isenção do IPVA?

A isenção do IPVA pode variar conforme o estado de residência, já que o imposto é de competência estadual. Taxistas, mototaxistas, ônibus escolares e veículos agrícolas geralmente estão entre as categorias que recebem isenção automática, pois utilizam o automóvel para atividades profissionais.

Outra forma de isenção está relacionada à idade do veículo. Em alguns estados, carros antigos são isentos do pagamento, dependendo do ano de fabricação. Abaixo, estão as regras de alguns estados:

Estado Ano mínimo de fabricação para isenção Acre (AC) 20 anos ou mais Alagoas (AL) Veículos fabricados até 2002 Amapá (AP) 10 anos ou mais Amazonas (AM) 15 anos ou mais Bahia (BA) 15 anos ou mais Ceará (CE) 15 anos ou mais Distrito Federal (DF) 15 anos ou mais Espírito Santo (ES) 15 anos ou mais Goiás (GO) 15 anos ou mais Minas Gerais (MG) Placa preta ou valor histórico São Paulo (SP) 20 anos ou mais Rio de Janeiro (RJ) 15 anos ou mais Santa Catarina (SC) 30 anos ou mais Pernambuco (PE) Não há isenção por idade

Que tal conferir também?

Isenção para pessoas com deficiência e doenças

Outra forma de isenção está ligada a condições de saúde do proprietário. Pessoas com deficiência física, visual ou mental e portadores de algumas doenças graves podem solicitar o benefício.

Para isso, o veículo deve ser adaptado às necessidades do condutor, e a liberação do imposto está condicionada à apresentação de documentos que comprovem a condição.

Entre as doenças que podem garantir isenção do IPVA, estão:

Deficiência física (como monoparesia, paraplegia e tetraplegia)

Deficiência visual severa

Paralisia cerebral

Autismo

Acidente Vascular Cerebral (AVC) com sequelas

HIV positivo

Insuficiência renal crônica

Poliomielite

Tendinite crônica ou encurtamento de membros

Em veículos adaptados, a isenção busca garantir mobilidade e inclusão, sendo um benefício importante para facilitar o dia a dia dessas pessoas.

Isenção para aposentados e pensionistas

Alguns estados também concedem isenção do IPVA a aposentados e pensionistas do INSS, desde que a renda do beneficiário seja limitada e o veículo esteja registrado em seu nome.

Em suma, a política busca reduzir a carga tributária sobre pessoas que já contribuíram para o sistema e podem ter orçamentos mais restritos.

Como solicitar a isenção do IPVA?

Para fazer o pedido de isenção, o processo geralmente ocorre pelo site da Secretaria da Fazenda do estado de residência. O contribuinte deve acessar o portal oficial, localizar a área de IPVA e seguir as instruções para preencher o formulário de isenção.

Entre os documentos solicitados normalmente estão:

CNH atualizada (com a indicação da necessidade de veículo adaptado, se for o caso)

(com a indicação da necessidade de veículo adaptado, se for o caso) Laudo médico emitido por profissional habilitado

emitido por profissional habilitado Documentos do veículo (CRLV e comprovante de pagamento de anos anteriores, se aplicável)

(CRLV e comprovante de pagamento de anos anteriores, se aplicável) Comprovante de residência atualizado

Após o envio da documentação, o prazo para análise do pedido pode variar entre 30 e 45 dias. Caso o benefício seja negado, o contribuinte poderá recorrer com a apresentação de documentos complementares.

Por fim, para manter a isenção do IPVA nos anos seguintes, o beneficiário deve realizar uma atualização periódica dos documentos junto à Secretaria da Fazenda do seu estado.

Mudanças nas condições de saúde, transferências de veículo ou falta de atualização cadastral podem fazer com que o benefício seja revogado.