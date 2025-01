Nova tabela do Imposto de Renda: veja quem está isento e quem deve declarar

Imposto de Renda 2025: veja as novas regras, tabela atualizada e quem está isento de declarar este ano.

O Imposto de Renda 2025 traz mudanças importantes que podem afetar diretamente os contribuintes brasileiros.

A tabela atualizada, as novas faixas de isenção e o cálculo do tributo passaram por ajustes e ainda dependem de aprovação legislativa.

O governo estuda ampliar a faixa de isenção para contribuintes com rendimentos de até R$ 5 mil, mas, enquanto isso não ocorre, os valores atuais continuam valendo. Entenda como ficam as regras, quem deve declarar e quais são os critérios de isenção para este ano.

O Imposto de Renda 2025 traz mudanças nas faixas de isenção e cálculo. Saiba quem deve declarar e como fazer a consulta.

Como funciona a nova tabela do Imposto de Renda 2025?

A tabela do Imposto de Renda foi ajustada e a faixa de isenção para 2025 está estabelecida em R$ 2.259,20. Contudo, existe um desconto simplificado que amplia a isenção para quem recebe até R$ 2.824 mensais, o que pode beneficiar uma grande parte dos trabalhadores de menor renda.

Confira como ficaram as alíquotas e faixas de tributação:

Até R$ 2.259,20: isento

isento De R$ 2.259,21 a R$ 2.828,65: alíquota de 7,5% e dedução de R$ 169,44

alíquota de 7,5% e dedução de R$ 169,44 De R$ 2.828,66 a R$ 3.751,05: alíquota de 15% e dedução de R$ 381,44

alíquota de 15% e dedução de R$ 381,44 De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68: alíquota de 22,5% e dedução de R$ 662,77

alíquota de 22,5% e dedução de R$ 662,77 Acima de R$ 4.664,68: alíquota de 27,5% e dedução de R$ 896,00

A mudança busca ampliar a faixa de isenção e reduzir a carga tributária de quem recebe salários mais baixos.

Como calcular o Imposto de Renda com a nova tabela?

O cálculo do Imposto de Renda não incide sobre o valor total do salário, mas sim de forma progressiva sobre as faixas de rendimento.

Por exemplo, quem recebe R$ 4 mil mensais terá isenção sobre os primeiros R$ 2.259,20 e pagará 7,5% sobre a diferença até R$ 2.828,65. As faixas seguintes são tributadas com as alíquotas de 15% e 22,5%, conforme o valor total.

Com o desconto simplificado de R$ 564,80, o valor a ser tributado é reduzido, aliviando o valor final do imposto a pagar.

Quem está obrigado a declarar o Imposto de Renda 2025?

A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem se enquadra em algumas condições específicas:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano

no ano Teve rendimentos isentos ou não tributáveis superiores a R$ 40 mil

Possui bens e direitos com valor total superior a R$ 300 mil

Realizou operações em Bolsa de Valores

Obteve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividades rurais

em atividades rurais Vendeu imóvel residencial e usou a isenção de ganho de capital para comprar outro imóvel no Brasil

Quem não é obrigado a declarar o Imposto de Renda 2025?

Algumas pessoas podem ser isentas da obrigatoriedade de declarar o IR, especialmente em casos de baixa renda e condições específicas.

Quem recebeu até R$ 2.824 por mês com o desconto simplificado aplicado

com o desconto simplificado aplicado Aposentados, pensionistas e reformados que não ultrapassem o limite de isenção

Pessoas com rendimentos exclusivamente de aposentadoria ou pensão dentro do teto

Indivíduos com doenças graves comprovadas por laudo médico, como câncer, HIV e cardiopatias graves

A proposta de ampliação da isenção para rendimentos mensais de até R$ 5 mil ainda está em discussão, sem data confirmada para implementação.

Como consultar e declarar o Imposto de Renda 2025?

A declaração pode ser feita de forma totalmente digital através do site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial.

Acesse o portal e-CAC ( https://cav.receita.fazenda.gov.br/ ) ou o app Meu Imposto de Renda

Faça login usando sua conta Gov.br

Preencha os dados solicitados, como rendimentos, deduções e bens

Envie a declaração e acompanhe a situação pelo portal

O não envio da declaração dentro do prazo pode gerar multa e juros.