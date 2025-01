Receita Federal libera restituições do Imposto de Renda; confira se você está na lista

Receita Federal inicia pagamento das restituições do Imposto de Renda. Confira os grupos que têm prioridade e como verificar se você está na lista.

A Receita Federal anunciou o pagamento das restituições do Imposto de Renda para cerca de 144 mil contribuintes. Os valores foram liberados na última segunda-feira, 30, e abrangem cidadãos que regularizaram suas pendências fiscais.

A saber, esse lote inclui valores de anos anteriores, totalizando R$ 448,96 milhões. Parte desse montante, R$ 290,87 milhões, será destinada a contribuintes com prioridade no recebimento.

Pessoas em determinadas situações, como os moradores do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes, terão o reembolso antecipado.

Contribuintes com prioridade começam a receber as restituições do Imposto de Renda. Veja quem tem direito e como resgatar os valores não pagos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem prioridade nas restituições?

Para organizar o pagamento, a Receita Federal estabelece critérios de prioridade. O grupo mais numeroso é o de 64.089 contribuintes que informaram a chave Pix do tipo CPF ou utilizaram a declaração pré-preenchida.

Desde o ano passado, quem opta pelo Pix CPF recebe o reembolso de forma mais rápida. Em seguida, estão 27.264 pessoas com idade entre 60 e 79 anos, seguidas por 7.435 contribuintes residentes no Rio Grande do Sul.

A inclusão dos gaúchos na lista de prioridade acontece devido aos problemas enfrentados após as enchentes no estado.

Também recebem prioridade 5.997 profissionais do magistério, seguidos por 5.617 idosos com mais de 80 anos e 2.697 pessoas com deficiência ou doenças graves. Esses grupos têm o direito garantido de acesso antecipado aos valores, conforme regras da Receita.

Aproveite e confira:

O que fazer se a restituição não cair na conta?

Mesmo com o pagamento programado, as restituições podem ser retidas se houver problemas na conta informada para o depósito, como contas desativadas. Quando isso ocorre, o valor permanece disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Para reagendar o crédito, o contribuinte pode acessar o Portal BB ou entrar em contato com a Central de Relacionamento do banco pelos telefones 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades). É possível indicar qualquer conta bancária de sua titularidade para o depósito.

Caso o valor não seja resgatado no prazo de um ano, o contribuinte deve acessar o Portal e-CAC ( https://cav.receita.fazenda.gov.br/ ). Dentro do sistema, basta entrar no menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e selecionar a opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Calendário Imposto de Renda 2025

O período para entrega das declarações do IRPF 2025 deve continuar a acontecer entre 17 de março e 31 de maio, se tudo correr como nos anos anteriores. Antes, o prazo era até o final de abril, mas acabou sendo prorrogado para o final de maio.

Além das mudanças citadas acima, os advogados alertam para possíveis mudanças nas funcionalidades do programa de imposto de renda, especialmente sobre as condições para preenchimento automático e obrigatoriedade para quem tenha realizado operações na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil.