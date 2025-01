Ganhe até R$ 500,00 na hora apenas com o seu CPF na nota em janeiro; veja como

Consumidores podem receber até R$ 500 por dia em janeiro. Veja como cadastrar o CPF na nota e participar dos sorteios.

2025 começou com novidades que podem beneficiar milhares de consumidores brasileiros. Durante o mês de janeiro, o Receita da Sorte distribuirá prêmios em dinheiro para quem cadastrar o CPF na nota fiscal durante suas compras.

Os valores chegam até R$ 500 por dia, com mais de R$ 635 mil em prêmios no total. A iniciativa visa estimular a emissão de notas fiscais e incentivar os cidadãos a exigirem o CPF na nota, o que contribui diretamente para o aumento da arrecadação do ICMS e o combate à sonegação fiscal.

Além dos prêmios diários, os participantes acumulam pontos para sorteios mensais e descontos no IPVA. Confira mais detalhes a seguir!

Prêmios diários de até R$ 500 no Receita da Sorte durante janeiro. Saiba como participar do programa e concorrer a mais de R$ 635 mil.

Como funciona o Receita da Sorte?

O Receita da Sorte é uma modalidade do Nota Fiscal Gaúcha que realiza sorteios diários de prêmios em dinheiro. Para participar, é simples:

Faça compras em lojas participantes no RS e informe seu CPF no momento do pagamento.

Acesse o aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha no mesmo dia da compra.

Confira sua nota fiscal na carteira digital e clique para participar do sorteio diário.

A verificação é instantânea e o ganhador é informado na tela do app.

Prêmios diários disponíveis em janeiro:

1 prêmio de R$ 500.

400 prêmios de R$ 50.

Totalizando: mais de 12 mil prêmios no mês e R$ 635 mil distribuídos.

Outras formas de ganhar no Nota Fiscal Gaúcha

Além do Receita da Sorte, o programa conta com outras modalidades de premiação, proporcionando diversas formas de ganhar:

Sorteios mensais: Realizados após a última quarta-feira de cada mês. Prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. Em dezembro, o prêmio principal é elevado para R$ 100 mil.

Receita Certa: Premia os consumidores quando há aumento real na arrecadação de ICMS. Os pagamentos são trimestrais, feitos em março, junho, setembro e dezembro.

Bom Cidadão (desconto no IPVA): 1% de desconto: 51 a 99 notas fiscais. 3% de desconto: 100 a 149 notas fiscais. 5% de desconto: Acima de 150 notas fiscais cadastradas.

Repasse a entidades: Consumidores podem indicar até cinco entidades para receber repasses financeiros. As entidades devem atuar nas áreas de assistência social, saúde, educação ou proteção animal.



Como consultar prêmios e resgatar valores?

Para verificar se você foi contemplado e solicitar o resgate, o processo é simples:

Acesse o site ou aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha ( https://nfg.sefaz.rs.gov.br/ ). Faça login com CPF e senha cadastrados. Clique em “Meus Prêmios”. Caso tenha sido sorteado, solicite o resgate informando os dados bancários.

Os valores são depositados na conta informada em poucos dias após a solicitação.

Benefícios do programa Nota Fiscal Gaúcha

O Nota Fiscal Gaúcha vai além dos prêmios em dinheiro. Entre os principais benefícios estão: