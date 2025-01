BPC subiu! Confira o valor reajustado e quem pode receber o benefício

O BPC foi reajustado para 2025. Veja o novo valor atualizado, quem tem direito ao benefício e como solicitar o pagamento com segurança.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) recebeu um reajuste importante para 2025, aumentando o valor mensal repassado aos beneficiários.

A mudança acompanha o novo valor do salário mínimo e traz melhorias para os idosos e pessoas com deficiência que dependem desse auxílio para manter sua qualidade de vida.

O novo valor do BPC, que agora passa a ser de R$ 1.518, reflete um aumento de 7,5% em relação ao valor anterior. O reajuste está diretamente relacionado ao aumento do salário mínimo nacional e será pago a partir de fevereiro de 2025, seguindo o calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Quem tem direito ao BPC em 2025?

Para ter acesso ao Benefício de Prestação Continuada, é necessário atender a critérios específicos. O programa é voltado para:

Idosos com 65 anos ou mais que não recebem aposentadoria.

que não recebem aposentadoria. Pessoas com deficiência, incluindo portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Requisitos básicos para solicitar o benefício:

Renda familiar por pessoa inferior a um quarto do salário mínimo, ou seja, até R$ 330 por pessoa.

Inscrição obrigatória no Cadastro Único (CadÚnico) , incluindo todos os membros do grupo familiar.

, incluindo todos os membros do grupo familiar. Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado de todos os integrantes da família.

O grupo familiar, nesse contexto, inclui todas as pessoas que residem na mesma casa, como pais, filhos e dependentes, independente da idade.

Benefícios complementares: quem recebe o BPC também pode ser contemplado por outros programas assistenciais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica, desde que o cadastro no CadÚnico esteja sempre atualizado.

Qual o valor atualizado do BPC em 2025?

Com o reajuste do salário mínimo, o valor do BPC em 2025 foi ajustado para R$ 1.518. Esse aumento de R$ 106 representa 7,5% a mais em comparação com o valor anterior.

Essa atualização impacta também:

Aposentadorias pagas pelo INSS.

Benefícios como o auxílio-doença.

O aumento no BPC segue a política de reajustes do salário mínimo e busca manter o poder de compra dos beneficiários, acompanhando a inflação e as necessidades básicas da população.

Proposta de mudança no limite de renda para o BPC

Uma nova proposta aprovada recentemente na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados busca ampliar o acesso ao BPC.

O projeto prevê que o limite de renda familiar por pessoa passe de ¼ do salário mínimo (R$ 330) para dois salários mínimos.

Principais pontos do projeto:

Ampliação do limite de renda: De R$ 330 para R$ 3.036 por pessoa.

De R$ 330 para R$ 3.036 por pessoa. Acesso ampliado para famílias com mais renda per capita.

Objetivo: Garantir o benefício a mais pessoas em vulnerabilidade.

Essa proposta ainda precisa ser aprovada em outras comissões da Câmara e, posteriormente, pelo Senado Federal antes de entrar em vigor.

Como solicitar o BPC?

Para quem deseja solicitar o Benefício de Prestação Continuada, o processo pode ser feito de forma simples: