FGTS saque-aniversário 2025: datas, valores e tudo o que você precisa saber

Calendário do saque-aniversário do FGTS para 2025 está disponível. Saiba as datas de saque e como consultar valores no aplicativo FGTS.

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma modalidade que oferece aos trabalhadores a oportunidade de retirar, anualmente, uma parte do saldo disponível em suas contas vinculadas ao fundo.

Com o calendário de 2025 já divulgado, é importante entender como funciona essa alternativa, as datas de liberação dos valores e as condições de adesão.

Além disso, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como consultar o saldo, calcular o valor disponível para saque e realizar a antecipação desses recursos, quando necessário.

A seguir, confira tudo sobre o saque-aniversário de 2025, desde o calendário até as formas de consulta e uso dos valores.

Saque-aniversário do FGTS: veja quando sacar seu saldo em 2025 e como calcular o valor disponível. Detalhes sobre consulta e antecipação. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são as diferenças entre saque-rescisão e saque-aniversário?

Saque-rescisão : disponível em casos de demissão sem justa causa. Permite o saque integral do saldo do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando aplicável. É a modalidade padrão para os trabalhadores.

: disponível em casos de demissão sem justa causa. Permite o saque integral do saldo do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando aplicável. É a modalidade padrão para os trabalhadores. Saque-aniversário: opção voluntária. Oferece o saque anual de uma parte do saldo do FGTS, durante o mês de aniversário do trabalhador e mais dois meses seguintes. Em caso de demissão, o trabalhador recebe apenas a multa rescisória, sem acesso ao saldo integral.

Importante: quem escolheu o saque-aniversário pode retornar ao saque-rescisão pelo aplicativo “FGTS”, desde que não tenha antecipado valores. A mudança leva 25 meses para ser efetivada.

Calendário de pagamentos do saque-aniversário em 2025

Janeiro : 2 de janeiro a 28 de março

: 2 de janeiro a 28 de março Fevereiro : 3 de fevereiro a 30 de abril

: 3 de fevereiro a 30 de abril Março : 3 de março a 30 de maio

: 3 de março a 30 de maio Abril : 1.º de abril a 30 de junho

: 1.º de abril a 30 de junho Maio : 2 de maio a 31 de julho

: 2 de maio a 31 de julho Junho : 2 de junho a 29 de agosto

: 2 de junho a 29 de agosto Julho : 1.º de julho a 30 de setembro

: 1.º de julho a 30 de setembro Agosto : 1.º de agosto a 31 de outubro

: 1.º de agosto a 31 de outubro Setembro : 2 de setembro a 29 de novembro

: 2 de setembro a 29 de novembro Outubro : 1.º de outubro a 30 de dezembro

: 1.º de outubro a 30 de dezembro Novembro : 3 de novembro a 31 de janeiro de 2026

: 3 de novembro a 31 de janeiro de 2026 Dezembro: 1.º de dezembro a 28 de fevereiro de 2026

Como é calculado o valor do saque-aniversário?

O valor retirado varia de acordo com o saldo do FGTS. A alíquota aplicada é proporcional ao saldo e pode incluir uma parcela adicional fixa. Veja abaixo:

Faixa de saldo (R$) Alíquota (%) Parcela adicional (R$) Até 500,00 50% – 500,01 até 1.000,00 40% 50,00 1.000,01 até 5.000,00 30% 150,00 5.000,01 até 10.000,00 20% 650,00 10.000,01 até 15.000,00 15% 1.150,00 15.000,01 até 20.000,00 10% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5% 2.900,00

Exemplo: para quem tem um saldo de R$ 2.000,00, a alíquota aplicada será de 30%, com um adicional de R$ 150,00. O valor total disponível será de R$ 750,00.

Consulta e antecipação do saque-aniversário

Consulta ao saldo: o trabalhador pode acessar o aplicativo “FGTS”, disponível para dispositivos Android e iOS, para verificar o saldo e os valores disponíveis. Após a consulta, basta indicar uma conta bancária para o recebimento.