Comece 2025 com um limite de R$ 5.000+ no Nubank: 8 passos para desbloquear muita grana no cartão

Veja como aumentar o limite do cartão Nubank em 2025. Confira 8 passos simples, usando o Nu Limite Garantido e práticas financeiras saudáveis.

Muitas pessoas sonham em ter um limite mais alto no cartão de crédito, especialmente no Nubank, conhecido por sua praticidade e inovação.

Apesar de nem sempre ser simples para alguns clientes, o próprio Nubank apresentou um guia com 8 passos para facilitar o aumento do limite. Com essas orientações, você pode transformar um limite baixo de R$ 400 em até R$ 5.000 ou mais.

Com o início de 2025, é uma excelente oportunidade para reorganizar sua vida financeira e melhorar suas condições de crédito. Veja como seguir o passo a passo e aproveitar o Nu Limite Garantido, uma funcionalidade prática que dispensa análise de crédito.

Como funciona o Nu Limite Garantido?

O Nu Limite Garantido é uma solução que o Nubank oferece para ajudar clientes a aumentar o limite do cartão de crédito de forma simples e sem burocracia.

Com essa funcionalidade, é possível definir o limite utilizando seus investimentos ou criando uma “Caixinha” diretamente no aplicativo.

Além disso, concentrar gastos no Nubank e manter o pagamento da fatura em dia são práticas que ajudam a liberar limites maiores ao longo do tempo.

Passo a passo para aumentar o limite no Nubank

Se você quer acabar com o limite baixo, siga essas orientações simples no aplicativo do Nubank:

Na tela inicial do app, toque na área de cartão de crédito. Clique em “Meus limites”. Selecione a opção “Nu Limite Garantido”. Leia as informações e escolha entre usar seus investimentos ou criar uma Caixinha. Usando investimentos: Clique em “Calcular Nu Limite Garantido”, depois em “Configurar Nu Limite Garantido” e, em seguida, “Continuar”.

Clique em “Calcular Nu Limite Garantido”, depois em “Configurar Nu Limite Garantido” e, em seguida, “Continuar”. Criando uma Caixinha: Toque em “Começar”, insira o valor desejado transferido da sua conta Nubank e siga o fluxo indicado. Na próxima tela, confira como ficará o novo limite do seu cartão. Leia todas as informações e clique em “Continuar”. Insira sua senha de 4 dígitos para finalizar a operação. Pronto! O limite será atualizado.

Dicas extras para melhorar o limite

Além do Nu Limite Garantido, o Nubank sugere outras práticas para quem deseja conquistar um limite maior. Veja algumas opções que podem ajudar:

Concentre seus gastos no Nubank: quanto mais você utiliza o cartão, mais o banco percebe sua necessidade de crédito.

quanto mais você utiliza o cartão, mais o banco percebe sua necessidade de crédito. Pague a fatura em dia: a pontualidade nos pagamentos mostra responsabilidade financeira, um fator importante para o aumento do limite.

a pontualidade nos pagamentos mostra responsabilidade financeira, um fator importante para o aumento do limite. Evite atrasos: manter um histórico de pagamento positivo fortalece sua relação com o banco.

