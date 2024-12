Veja o que abre e fecha nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025

Planeje seu fim de ano com os horários de bancos, lotéricas e transportes para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025.

A chegada do Ano Novo traz mudanças no funcionamento de diversos serviços, como bancos, lotéricas e transportes públicos. Saber o que estará aberto ou fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025 pode evitar imprevistos e ajudar no planejamento.

Durante esse período, ajustes nos horários são comuns, sobretudo em grandes cidades, para atender à demanda das celebrações e respeitar os feriados.

Entre os serviços com alterações, os bancos estarão fechados, enquanto o funcionamento das lotéricas pode variar. Nos transportes públicos, horários especiais garantirão que as pessoas possam se deslocar com mais comodidade para aproveitar as festas de Réveillon.

Veja o que estará funcionando no Ano Novo. Confira os horários de bancos, lotéricas e transportes públicos para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Ano novo: o que abre e fecha nos dias 31 e 1 de janeiro?

Confira a seguir o que muda e como organizar melhor suas atividades durante esses dias.

Bancos e lotéricas

Os bancos seguem um calendário específico para o fim de ano. Veja os detalhes:

O último dia útil com expediente normal será 30 de dezembro.

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá atendimento bancário.

O atendimento será retomado no dia 2 de janeiro de 2025, em horário normal.

Essa pausa no atendimento bancário segue orientações do Banco Central. Para contas com vencimento no feriado, não há necessidade de preocupação: o pagamento será aceito sem acréscimos no próximo dia útil.

Quanto às casas lotéricas, não existe uma regra fixa. Os horários de funcionamento variam conforme a decisão de cada proprietário, então é importante verificar com antecedência a disponibilidade da unidade mais próxima.

Que tal conferir também?

Transportes públicos nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro

Os transportes públicos terão horários especiais para atender à demanda das festas de Ano Novo. Se você vai utilizar ônibus, metrôs ou trens, é bom conferir os ajustes na sua cidade. Em São Paulo, por exemplo, o funcionamento será adaptado:

Metrô de São Paulo:

No dia 31 de dezembro, as estações Paraíso (linhas 1-Azul e 2-Verde), Brigadeiro e Trianon-Masp (Linha 2-Verde) permanecerão abertas durante toda a noite de Réveillon até o dia 1º de janeiro.

permanecerão abertas durante toda a noite de Réveillon até o dia 1º de janeiro. A estação Consolação será fechada às 16h no dia 31 e reabrirá às 6h do dia 1º , para evitar aglomerações.

, para evitar aglomerações. As demais estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionarão até as 2h da manhã de 1º de janeiro.

funcionarão até as 2h da manhã de 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro de 2025, o funcionamento das linhas será normal, com abertura às 4h40.

Ônibus em São Paulo:

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, os postos de venda em terminais e no Expresso Tiradentes funcionarão das 6h às 19h.

Ficou difícil? Veja um ‘resuminho’: