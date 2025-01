Trabalhadores CLT Premium têm vantagens como 14º salário e cestas de Natal

Veja quais benefícios os trabalhadores CLT Premium recebem, como viagens pagas e salários extras. Confira as carreiras e saiba como encontrar essas vagas.

Ter um emprego com carteira assinada já oferece uma série de vantagens aos trabalhadores, como garantias trabalhistas e benefícios previstos em lei.

No entanto, para quem ocupa vagas classificadas como CLT Premium, as empresas costumam oferecer vantagens adicionais para atrair e reter talentos. Os benefícios vão além do habitual e podem incluir desde viagens pagas até o pagamento de 14º e 15º salários.

Nos últimos tempos, o termo CLT Premium ganhou destaque nas redes sociais, sendo utilizado para descrever trabalhadores que, além dos direitos tradicionais, recebem benefícios extras como forma de valorização.

As vantagens são comuns em carreiras específicas e em empresas que buscam se destacar no mercado de trabalho competitivo. Confira a seguir!

Benefícios mais comuns da CLT Premium

Entre os benefícios oferecidos aos trabalhadores CLT Premium, destacam-se:

Viagens pagas pela empresa: seja para capacitação, eventos ou até mesmo como premiação, algumas empresas cobrem os custos de viagens para seus funcionários.

seja para capacitação, eventos ou até mesmo como premiação, algumas empresas cobrem os custos de viagens para seus funcionários. Cestas de Natal: a oferta de produtos natalinos é uma prática comum em empresas que valorizam a cultura de benefícios extras.

a oferta de produtos natalinos é uma prática comum em empresas que valorizam a cultura de benefícios extras. 14º e 15º salários: em determinados setores, é comum o pagamento de salários adicionais como forma de incentivo e reconhecimento.

Principais carreiras com benefícios CLT Premium

Para quem está em busca de oportunidades com essas vantagens, algumas carreiras e segmentos são conhecidos por oferecer benefícios extras. Confira as áreas que se destacam:

Finanças: empresas do setor financeiro são conhecidas por oferecer benefícios adicionais como forma de atrair profissionais qualificados.

empresas do setor financeiro são conhecidas por oferecer benefícios adicionais como forma de atrair profissionais qualificados. Cooperativas e tecnologia: esses segmentos também se destacam por oferecer condições vantajosas aos trabalhadores, incluindo bônus e programas de incentivo.

esses segmentos também se destacam por oferecer condições vantajosas aos trabalhadores, incluindo bônus e programas de incentivo. Turismo e multinacionais: empresas do setor de turismo e grandes corporações multinacionais frequentemente adotam práticas de valorização, como viagens e prêmios.

Dicas para encontrar vagas com benefícios adicionais

Se você está em busca de vagas que oferecem vantagens CLT Premium, algumas estratégias podem facilitar o processo:

Leia atentamente os anúncios de vagas: os detalhes sobre os benefícios geralmente são especificados nos anúncios de emprego.

os detalhes sobre os benefícios geralmente são especificados nos anúncios de emprego. Entre em contato com o RH: não hesite em perguntar diretamente à equipe de Recursos Humanos sobre os benefícios associados à vaga.

não hesite em perguntar diretamente à equipe de Recursos Humanos sobre os benefícios associados à vaga. Priorize empresas com boas práticas: multinacionais e empresas de setores reconhecidos por oferecer vantagens são uma boa aposta.

Ficou difícil entender? Veja um resumo dos benefícios CLT Premium