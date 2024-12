Você pode SACAR seu FGTS pelo celular quando quiser: veja o passo a passo sem sair de casa!

O FGTS é um benefício que só pode ser sacado em certas situações. Felizmente, a possibilidade de solicitá-lo em casa existe, não exigindo comparecimento no banco.

Nos últimos anos, a digitalização dos serviços bancários tem revolucionado a forma como os brasileiros gerenciam suas finanças, como a chegada do Pix e das carteiras digitais.

Um outro exemplo notável é o Saque Digital do FGTS, que permite acessar e retirar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de maneira rápida e prática, tudo isso através do App FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS. Essa inovação possibilita que você realize todo o processo sem precisar sair de casa.

O primeiro passo para aproveitar essa facilidade é entender se você é elegível para realizar o saque. Com o app, você poderá verificar rapidamente suas opções de saque e seguir um procedimento simples para acessar os valores disponíveis.

Precisando sacar seu FGTS, mas está sem tempo ou vontade de ir ao banco? A solução existe! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Verifique sua elegibilidade para o saque do FGTS

Antes de iniciar o processo de saque, é essencial verificar se você se enquadra nas situações previstas por lei. As principais modalidades de saque incluem:

Saque por demissão sem justa causa : para aqueles que foram desligados da empresa sem motivos justificados.

: para aqueles que foram desligados da empresa sem motivos justificados. Saque por aposentadoria : disponível para trabalhadores que se aposentam e desejam retirar o saldo.

: disponível para trabalhadores que se aposentam e desejam retirar o saldo. Saque por doença grave : aplicável em casos de doenças severas como câncer ou HIV.

: aplicável em casos de doenças severas como câncer ou HIV. Saque para aquisição de imóvel : destinado à compra da casa própria.

: destinado à compra da casa própria. Saque emergencial: liberado em situações de emergência, como durante a pandemia de COVID-19.

Certifique-se de entender todas as opções disponíveis para que você possa utilizar o saque digital de forma eficaz.

Instalando o app FGTS

Para começar a utilizar o Saque Digital, o primeiro passo é baixar o App FGTS, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos:

Play Store (Android)

(Android) App Store (iOS)

Após o download, a instalação é rápida e simples, permitindo que você inicie o processo imediatamente.

Acessando o app e realizando o cadastro

Com o aplicativo instalado, abra-o e inicie o cadastro. Você precisará informar seu CPF, data de nascimento e nome completo. O app requer algumas etapas de segurança, como autenticação por biometria ou senha, para garantir que seus dados estejam protegidos.

Caso você já tenha um cadastro, poderá acessar utilizando suas informações anteriores. O App FGTS é projetado com alta segurança, utilizando criptografia para proteger suas informações pessoais.

Consultando os valores disponíveis para saque

Depois de acessar o aplicativo, você poderá consultar os valores disponíveis para saque. O aplicativo mostrará seu saldo e as modalidades que você pode utilizar, como o Saque Emergencial e outras opções permitidas.

Além disso, você terá acesso a detalhes sobre o saldo, incluindo o valor total e quanto já foi liberado. O app também informará se há valores pendentes em outras situações.

Escolhendo a conta para receber o dinheiro

Após confirmar os valores, o próximo passo é selecionar uma conta bancária para receber o montante do saque. Você pode informar dados de contas da CAIXA ou de outros bancos, garantindo que o processo seja conveniente.

A transferência dos valores será feita de forma gratuita, e o montante será creditado em até 5 dias úteis após a solicitação.

Quais as vantagens de fazer o saque digital do FGTS?

A principal vantagem do Saque Digital é a possibilidade de realizar todo o processo de forma online, eliminando a necessidade de deslocamentos e filas em agências da CAIXA. Comparado ao método tradicional, onde o trabalhador precisa ir a uma agência, a versão digital oferece agilidade e praticidade.

Além disso, não há custos envolvidos, e o processo é seguro, utilizando tecnologia de autenticação por biometria e outros recursos de proteção de dados. Se você se enquadra em uma das situações permitidas para o saque, aproveite a facilidade e segurança que o App FGTS oferece para consultar seu saldo e realizar o saque de forma totalmente digital.

