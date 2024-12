Você pode AUMENTAR o valor da sua aposentadoria: veja COMO pedir ao INSS!

Em algumas situações, o valor da aposentadoria pode não ser suficiente. É aí que entra o processo para aumentá-lo junto ao INSS.

A aposentadoria é um dos momentos mais esperados na vida de um trabalhador, porém, muitas vezes, o valor recebido não corresponde às expectativas.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza diversas formas de revisar e potencialmente aumentar o valor do benefício mensal, desde que alguns aspectos sejam cuidadosamente analisados.

Por isso, é impprtante explorar estratégias práticas que podem ajudar a maximizar sua aposentadoria e garantir que você receba o que realmente merece.

Tem como aumentar o valor da aposentadoria?

Tem como aumentar o valor da aposentadoria?

Em alguns momentos, a aposentadoria do INSS pode não ser tão satisfatória quanto o segurado pensava no início. Diversos problemas podem acabar interferindo no valor final. Felizmente, tem como consertar esse problema e aumentar o pagamento mensal.

Verifique seu histórico de contribuições

O primeiro passo para aumentar o valor da aposentadoria é fazer uma revisão detalhada do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que registra todo o seu histórico de trabalho e contribuições ao INSS. É comum que alguns períodos de trabalho não sejam contabilizados, afetando negativamente o cálculo do benefício. Exemplos de situações que podem ser omitidas incluem:

Atividades realizadas como menor aprendiz;

Trabalhos executados no exterior;

Experiências em atividades rurais.

Certifique-se de que todas as suas contribuições estão devidamente registradas, pois essa verificação é essencial para um cálculo justo da aposentadoria.

Regularizando o trabalho informal

Caso você tenha atuado em atividades informais, é possível incluir esses períodos no cálculo da aposentadoria. Existem duas maneiras de regularizar essa situação:

Solicitar o reconhecimento diretamente ao INSS; Entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para validar o vínculo empregatício e, posteriormente, apresentar a documentação ao INSS.

Essas ações garantem que todo o tempo de trabalho seja considerado na hora de calcular seu benefício, aumentando assim o seu valor mensal.

Trabalhos concomitantes: a atenção necessária

Se você exerceu mais de uma atividade ao mesmo tempo, é crucial revisar se todas as suas contribuições foram somadas corretamente. Profissionais que atuam em múltiplos locais, como médicos e professores, frequentemente enfrentam esse problema.

Quando o INSS não contabiliza essas contribuições de forma adequada, o impacto financeiro pode ser significativo, levando a diferenças que podem ultrapassar R$ 1.500 no valor mensal do benefício. Portanto, uma revisão cuidadosa dessa questão é vital para evitar perdas.

Descartando contribuições que reduzem a média salarial

Uma estratégia menos conhecida, mas extremamente eficaz, é o descarte de contribuições que podem estar puxando para baixo a média do seu benefício. Por exemplo, contribuições de salários baixos no início da carreira podem impactar negativamente o cálculo final.

Ao descartar essas contribuições, você pode melhorar a média e, consequentemente, o valor da aposentadoria. Essa abordagem é especialmente benéfica para quem tem um histórico de contribuições com grandes variações salariais.

Revisão da aposentadoria: uma alternativa viável

Se você suspeita que o valor da sua aposentadoria está abaixo do que deveria, a revisão do benefício pode ser a solução ideal. É fundamental analisar minuciosamente o histórico de trabalho e identificar possíveis erros no cálculo.

Consultar um especialista em direito previdenciário pode ser um passo importante para descobrir oportunidades de melhoria no seu benefício e evitar equívocos comuns. Com as estratégias corretas, você pode otimizar o valor recebido mensalmente e desfrutar da aposentadoria com maior tranquilidade.

