Menos de 5 dias para o fim HISTÓRICO de função grátis no Nubank

Nubank encerra parceria importante em 2024. Veja como isso afeta os clientes e os benefícios disponíveis para o próximo ano.

O Nubank anunciou uma mudança que promete alterar a rotina de muitos de seus clientes a partir de 31 de dezembro de 2024. O encerramento da parceria com o Rappi Pro, serviço que oferecia entregas gratuitas e descontos exclusivos para os usuários, é um dos destaques da nova estratégia do banco digital.

A assinatura gratuita do Rappi Pro, integrada ao pacote de serviços premium do Nubank, deixará de ser oferecida, passando a ser cobrada diretamente pelos clientes interessados no serviço.

A decisão faz parte de uma reestruturação estratégica do banco, que busca investir em novos benefícios que atendam de forma mais abrangente às necessidades de seus usuários.

Benefício grátis para clientes Nubank será encerrado. Confira as novidades e como os usuários podem aproveitar outros serviços exclusivos.

O que muda com o fim da parceria?

Com o encerramento da parceria, os clientes que utilizavam o Rappi Pro precisarão buscar alternativas para manter as vantagens do serviço de delivery.

O benefício, que era integrado ao pacote de serviços do Nubank Ultravioleta, agora terá um custo independente.

Principais mudanças:

O Rappi Pro deixa de ser oferecido gratuitamente aos clientes do Nubank;

Clientes precisarão pagar pela assinatura diretamente ao Rappi;

Outras vantagens continuarão disponíveis para os usuários do cartão Ultravioleta.

Por que o serviço será encerrado?

Segundo o Nubank, a decisão faz parte de uma estratégia para oferecer novos benefícios e fortalecer parcerias que agreguem mais valor aos clientes.

O banco busca concentrar seus esforços em serviços que promovam maior utilidade no dia a dia dos usuários. Entre os novos benefícios oferecidos pelo Nubank estão:

Cashback de 1% com o cartão Mastercard Black;

Investimentos exclusivos com potencial de boa rentabilidade;

NuTag, que permite pagar pedágios sem mensalidade;

Atendimento personalizado para clientes Ultravioleta;

Assinatura MAX para acesso a serviços de entretenimento.

Como se tornar um cliente Nubank Ultravioleta?

O cartão Ultravioleta é um dos produtos premium do Nubank, com acesso a benefícios exclusivos e condições diferenciadas. Para se tornar um cliente, é necessário solicitar o cartão e passar por uma análise de crédito criteriosa.

Destaques do serviço Ultravioleta:

Conta Global integrada: permite transações internacionais com agilidade e custos reduzidos. Isenção de taxas: o custo de 12 parcelas de R$ 49 pode ser eliminado caso o cliente gaste mais de R$ 5 mil na fatura mensal ou mantenha um saldo superior a R$ 50 mil em investimentos no Nubank.

Benefícios para clientes Ultravioleta

Mesmo com o fim da parceria com o Rappi Pro, o Nubank mantém uma série de vantagens para os clientes Ultravioleta, incluindo: