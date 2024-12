Clientes Nubank podem ajustar limite de crédito com até R$ 5 mil no app

Nubank libera até R$ 5 mil como limite no cartão com nova funcionalidade. Veja como usar o saldo da conta para compras nacionais e internacionais.

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil, lançou uma funcionalidade que permite que os clientes utilizem até R$ 5 mil como limite de crédito diretamente pelo aplicativo.

A novidade é ideal para quem busca aumentar o limite do cartão de forma prática e segura nesse fim de ano para começar 2025 com o pé direito. A ferramenta é simples e utiliza o saldo disponível na conta.

Além disso, o novo recurso disponibilizado pela fintech também possibilita realizar compras nacionais e internacionais, oferecendo mais flexibilidade para os usuários. Nada mal, não é mesmo?

Com a nova ferramenta do Nubank, é possível reservar saldo da conta como limite de crédito.

Nova ferramenta para crédito Nubank

O Nubank criou uma funcionalidade que permite reservar o saldo da conta como limite de crédito. Com isso, o cliente pode definir o valor que deseja utilizar, tornando o processo mais acessível para aqueles que enfrentam dificuldades em conseguir limites altos.

Como funciona?

O cliente deposita um valor na conta e o reserva como limite de crédito;

Após realizar uma compra, o valor reservado é utilizado como garantia;

Assim que a fatura é paga, o saldo é devolvido e pode ser reutilizado, sacado ou deixado como limite.

Dessa forma, a solução lançada pela fintech permite que os usuários tenham controle total sobre o limite do cartão e utilizem o saldo de maneira estratégica.

Benefícios e condições

A ferramenta possibilita o uso de até R$ 5 mil como limite, ampliando as possibilidades de compra, tanto presencial quanto online.

Além disso, o recurso está disponível para transações nacionais e internacionais, atendendo às diferentes necessidades dos clientes.

Pontos importantes a serem considerados:

O valor reservado é devolvido após o pagamento da fatura;

Caso o cliente não pague a fatura no prazo, o Nubank utiliza o saldo reservado para quitar a dívida;

Há incidência de juros e taxas em caso de atraso no pagamento.

Passo a passo para garantir o limite extra

O processo para reservar o saldo como limite no Nubank é rápido e pode ser feito diretamente no aplicativo. Confira os cinco passos:

Acesse o aplicativo Nubank ( https://nubank.com.br/ ); Toque na opção “Reservar valor como limite”; Escolha o valor desejado; Leia e aceite os termos de uso; Confirme o valor reservado com a senha de 4 dígitos.

Com esses passos, o cliente pode ajustar o limite do cartão de acordo com suas necessidades, garantindo mais controle sobre o uso do crédito.

Outras funcionalidades úteis do Nubank

