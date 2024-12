O que está acontecendo? INSS anuncia pausa no pagamento de benefícios para aposentados e pensionistas

INSS pausa pagamentos nos dias 24 e 25 de dezembro devido ao Natal. Confira as novas datas e o cronograma para aposentados e pensionistas.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou os pagamentos para aposentados e pensionistas em dezembro, mas haverá uma pausa nos depósitos em razão do Natal.

A interrupção nos dias 24 e 25 de dezembro foi anunciada como parte do calendário de pagamentos, que será retomado no dia 26 de dezembro.

Assim como nos meses anteriores, os pagamentos são realizados com base no dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Outro critério é o valor do benefício, que pode variar entre o salário mínimo e quantias maiores para os que têm direito a valores diferenciados. Os primeiros contemplados são aqueles que recebem até um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.412.

Calendário de pagamentos para quem recebe até um salário mínimo

Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo devem seguir o seguinte calendário de pagamentos em dezembro:

Benefícios terminados em 1: pagamento no dia 20 de dezembro;

Benefícios terminados em 2: pagamento no dia 23 de dezembro;

Benefícios terminados em 3: pagamento no dia 26 de dezembro;

Benefícios terminados em 4: pagamento no dia 27 de dezembro;

Benefícios terminados em 5: pagamento no dia 30 de dezembro;

Benefícios terminados em 6: pagamento no dia 2 de janeiro;

Benefícios terminados em 7: pagamento no dia 3 de janeiro;

Benefícios terminados em 8: pagamento no dia 6 de janeiro;

Benefícios terminados em 9: pagamento no dia 7 de janeiro;

Benefícios terminados em 0: pagamento no dia 8 de janeiro.

Os depósitos seguem essa ordem para evitar congestionamentos nas agências e garantir maior organização no processo de pagamento.

Calendário de pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo

Os beneficiários que recebem valores superiores a um salário mínimo terão os depósitos realizados a partir de janeiro, conforme o calendário abaixo:

Benefícios terminados em 1 e 6: pagamento no dia 2 de janeiro;

Benefícios terminados em 2 e 7: pagamento no dia 3 de janeiro;

Benefícios terminados em 3 e 8: pagamento no dia 6 de janeiro;

Benefícios terminados em 4 e 9: pagamento no dia 7 de janeiro;

Benefícios terminados em 5 e 0: pagamento no dia 8 de janeiro.

O cronograma respeita a programação habitual e oferece previsibilidade para que os beneficiários possam se organizar financeiramente durante o período festivo.

Organização e retomada dos pagamentos

A pausa nos dias 24 e 25 de dezembro foi planejada para atender à logística do feriado de Natal. A retomada no dia 26 garante que os pagamentos sigam sem atrasos, considerando o intervalo necessário para reorganização dos depósitos.

Observação: a pausa afeta apenas os dias mencionados e não altera o calendário completo divulgado pelo INSS.

Beneficiários que ainda não receberam devem conferir o dígito final de seus benefícios para saber a data exata do depósito. As informações podem ser consultadas diretamente nos canais oficiais do INSS, como site, aplicativo ou agências físicas.