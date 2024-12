Semana de Natal traz pagamentos antecipados do INSS; confira o cronograma completo

Pagamentos do INSS começaram antes do Natal para alguns beneficiários. Veja as datas completas para dezembro e início de janeiro.

O mês de dezembro trouxe uma boa notícia para alguns beneficiários do INSS, com o início dos pagamentos antes do Natal.

A antecipação parcial permitiu que milhares de aposentados e pensionistas tivessem acesso aos seus benefícios antes das comemorações de fim de ano, enquanto outros grupos continuarão a receber de acordo com o cronograma regular.

Embora essa medida beneficie parte dos segurados, o restante dos pagamentos seguirá o calendário pré-estabelecido.

Os depósitos do INSS são organizados de maneira escalonada, levando em consideração o número final do benefício. Saiba mais a seguir!

INSS libera cronograma de pagamentos de dezembro e janeiro. Confira quem recebe antes das festas e as datas do calendário completo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o calendário de pagamentos do INSS?

O INSS realiza os pagamentos de benefícios, como aposentadoria e pensões, com base em um cronograma previamente definido.

O calendário começa geralmente na penúltima semana de cada mês, por volta dos dias 20 ou 22. Para dezembro, o primeiro depósito foi feito no dia 20, uma sexta-feira, e os pagamentos continuam de forma escalonada ao longo das semanas seguintes.

Contudo, dois pontos facultativos (24 e 31 de dezembro) podem influenciar os dias de crédito, já que os bancos operam em horários reduzidos nessas datas.

Que tal conferir também?

Calendário para benefícios até um salário mínimo

Aqueles que recebem o piso previdenciário têm seus pagamentos organizados conforme o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador). Veja as datas de pagamento para dezembro de 2024 e início de 2025:

Data do pagamento Final do benefício 20 de dezembro de 2024 Final 1 23 de dezembro de 2024 Final 2 26 de dezembro de 2024 Final 3 27 de dezembro de 2024 Final 4 30 de dezembro de 2024 Final 5 02 de janeiro de 2025 Final 6 03 de janeiro de 2025 Final 7 06 de janeiro de 2025 Final 8 07 de janeiro de 2025 Final 9 08 de janeiro de 2025 Final 0

Pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo

Os beneficiários com rendimentos superiores ao salário mínimo também seguem um cronograma escalonado, mas os depósitos só começam a ser feitos a partir de janeiro de 2025. Confira as datas de pagamento:

Data do pagamento Finais do benefício 02 de janeiro de 2025 Finais 1 e 6 03 de janeiro de 2025 Finais 2 e 7 06 de janeiro de 2025 Finais 3 e 8 07 de janeiro de 2025 Finais 4 e 9 08 de janeiro de 2025 Finais 5 e 0

Por que os pagamentos não foram totalmente antecipados em dezembro?

Apesar da antecipação parcial para alguns grupos, o INSS optou por não adiantar todos os pagamentos devido à logística e ao alto volume de beneficiários atendidos.

Segundo o instituto, cerca de 12,8 milhões de pessoas que recebem acima do salário mínimo só terão seus pagamentos processados em janeiro de 2025.

Por fim, é importante que os aposentados e pensionistas verifiquem suas datas de pagamento com antecedência para evitar deslocamentos desnecessários.

O aplicativo Meu INSS e os canais oficiais de atendimento do instituto oferecem informações atualizadas sobre valores e datas de crédito.