ÚLTIMA CONVOCAÇÃO de 2024 para receber R$ 200 do Pé-de-Meia! Veja o calendário atualizado

Pé-de-Meia inicia o último pagamento do ano. Confira as datas organizadas pelo mês de nascimento e entenda as regras para receber o benefício.

O programa Pé-de-Meia, responsável por incentivar estudantes com benefícios financeiros, inicia o último pagamento do ano de 2024.

Durante o ano, 3,9 milhões de estudantes foram contemplados com parcelas mensais de R$ 200. Agora, em dezembro, o calendário segue até o fim do mês, organizando os depósitos conforme o mês de nascimento de cada beneficiário.

Apenas os estudantes que tiveram frequência escolar mínima de 80% receberão o depósito. Acompanhe as informações detalhadas sobre as datas e regras de recebimento.

Calendário de dezembro do Pé-de-Meia já está disponível. Veja quando será o depósito da última parcela e detalhes sobre incentivos para fevereiro de 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamento Pé-de-Meia dezembro

O depósito da última parcela de 2024 já começou. Confira abaixo as datas de pagamento organizadas pelo mês de nascimento do estudante:

Janeiro e fevereiro : 20/12

: 20/12 Março e abril : 23/12

: 23/12 Maio e junho : 24/12

: 24/12 Julho e agosto : 26/12

: 26/12 Setembro e outubro : 27/12

: 27/12 Novembro e dezembro: 30/12

Atenção: para receber o pagamento, o estudante deve ter mantido uma frequência escolar mínima de 80%, como estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A exigência se aplica a todos os públicos atendidos pelo programa. Os dados de comparecimento escolar podem ser consultados diretamente na escola.

Regras e benefícios adicionais

Além da parcela mensal de R$ 200, o Pé-de-Meia oferece benefícios adicionais para estudantes que cumpriram critérios específicos. Em fevereiro de 2025, o MEC irá depositar dois incentivos complementares:

Incentivo-Conclusão: destinado a estudantes que concluíram o ano letivo de 2024 com aprovação. Incentivo-Enem: oferecido aos alunos da 3ª série do ensino médio que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ambos os incentivos serão pagos entre os dias 20 e 27 de fevereiro de 2025.

Importância da frequência escolar

Para garantir o recebimento da parcela mensal e dos incentivos adicionais, é essencial que os estudantes atendam ao requisito de frequência mínima.

A regra de 80% de presença nas aulas tem sido um dos pilares do programa, promovendo o engajamento educacional.

Caso os estudantes ou responsáveis tenham dúvidas sobre o registro de frequência, é possível buscar esclarecimentos diretamente na unidade escolar.

Sobre o programa Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é uma iniciativa voltada para estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), vinculados à rede pública.

O objetivo é incentivar a permanência dos alunos na escola, contribuindo para a conclusão da educação básica e incentivando a continuidade nos estudos.

Os valores oferecidos podem ser utilizados pelos beneficiários de forma livre, promovendo maior autonomia e acesso a oportunidades.