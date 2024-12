Fim de ano é momento perfeito para GOLPES do Pix: aprenda a se defender!

O Pix tem sido uma ferramenta muito útil no dia a dia não só para usuários, mas também para golpistas que se aproveitam da ferramenta.

Desde a sua introdução em novembro de 2020, o Pix revolucionou o modo como os brasileiros realizam pagamentos, se tornando a principal opção para transações rápidas e acessíveis. Até setembro de 2024, o sistema já registrou impressionantes 45,7 bilhões de operações, movimentando cerca de R$ 19,1 trilhões, um crescimento que superou todos os dados de 2023.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as previsões para 2025 são ainda mais otimistas, com o volume de transações podendo atingir 63,7 bilhões e movimentar R$ 27,3 trilhões. Esse aumento é impulsionado, em grande parte, pelas compras de fim de ano.

No entanto, essa popularidade também traz à tona um problema crescente: os golpes associados ao uso do Pix. As festas de final de ano, por exemplo, preparam um ambiente propício para o aumento dessas artimanhas.

Segurança no Pix: um desafio em crescimento

Com o aumento da adesão ao sistema de pagamentos, os criminosos também intensificam seus esforços para aplicar fraudes. Assim, conhecer os tipos mais comuns de golpes e como se proteger é fundamental para garantir a segurança das transações.

Phishing

Mensagens enganosas via e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens que se passam por comunicações bancárias e incentivam cliques em links fraudulentos.

Como evitar: Desconfie de mensagens que solicitam atualização de dados e nunca clique em links desconhecidos. Acesse sempre os aplicativos ou sites oficiais do banco. Golpe do Falso Suporte Bancário

Criminosos entram em contato fingindo serem do suporte do banco e pedem informações sensíveis.

Como evitar: Bancos nunca solicitam senhas ou códigos por telefone. Caso receba uma ligação suspeita, desligue e contate seu banco através dos canais oficiais. WhatsApp Clonado

Golpistas se passam por usuários do WhatsApp, solicitando dinheiro aos contatos da vítima.

Como evitar: Ative a verificação em duas etapas e nunca compartilhe códigos de autenticação recebidos por SMS. QR Code Adulterado

Códigos QR podem ser manipulados para redirecionar valores transferidos para contas de golpistas.

Como evitar: Sempre que possível, digite a chave Pix manualmente e verifique os dados do destinatário antes de finalizar o pagamento. Falsas Promoções e Sorteios

Mensagens que afirmam que você ganhou prêmios, mas que exigem o pagamento de taxas para o resgate.

Como evitar: Desconfie de promoções que pedem qualquer pagamento antecipado e sempre confirme a legitimidade com a empresa organizadora. Falsos Pedidos de Ajuda

Criminosos simulam situações de emergência financeira usando perfis falsos para pedir transferências.

Como evitar: Verifique a identidade da pessoa que solicita ajuda através de uma ligação ou outro método confiável. Anúncios Fraudulentos em Compras Online

Ofertas de produtos não existentes a preços extremamente baixos, frequentemente encontradas em marketplaces e redes sociais.

Como evitar: Realize compras apenas em sites de confiança e sempre cheque as avaliações de vendedores.

Reforço na educação financeira e digital

Com o crescente uso do Pix, é essencial promover ações educativas que ajudem os usuários a reconhecer golpes e adotar práticas de segurança. Especialistas apontam que bancos e instituições financeiras têm intensificado esforços para melhorar a segurança cibernética e mitigar os riscos associados a esse método de pagamento.

Para mais informações sobre o Pix e dicas de segurança, consulte os canais oficiais do Banco Central e das instituições financeiras. É vital estar sempre informado e alerta para evitar se tornar uma vítima de fraudes. Proteja-se e faça transações com segurança!

