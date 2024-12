Calendário Auxílio Gás 2025: quando chega o próximo pagamento? Vai demorar?

O Auxílio gás é um dos benefícios mais importante para quem depende da transferência d renda do governo federal.

O Auxílio Gás é uma importante iniciativa do governo federal brasileiro que visa oferecer suporte financeiro a milhões de famílias que enfrentam dificuldades econômicas.

À medida que o ano de 2025 se aproxima, muitos beneficiários estão se perguntando sobre o primeiro pagamento do programa e as datas correspondentes.

Em 2024, o último pagamento do ano ocorreu em dezembro, então é de se esperar que o calendário reinicie a partir do próximo ano. Agora, quando ocorre o primeiro pagamento de 2025?

Entendendo como o Auxílio Gás funciona

O Auxílio Gás, também conhecido como Vale-Gás, foi criado em 2021 com o intuito de auxiliar famílias de baixa renda na aquisição do gás de cozinha. Este programa surgiu como uma resposta à escalada dos preços do gás liquefeito de petróleo (GLP), que tem impactado significativamente o orçamento das famílias mais vulneráveis.

Os pagamentos do benefício são realizados a cada dois meses, diretamente nas contas dos beneficiários. O valor do auxílio é calculado com base no preço médio nacional do botijão de 13 kg, conforme informações obtidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

É importante frisar que não é necessário fazer uma inscrição direta, já que o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) seleciona os beneficiários com base nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Valor do benefício em 2025

O valor do Auxílio Gás pode variar a cada pagamento, uma vez que é calculado com base na média dos preços do botijão de gás de 13 kg nos seis meses anteriores ao pagamento. Para 2024, por exemplo, o valor foi de R$ 104.

No entanto, para 2025, o valor ainda não está definido, pois depende das flutuações de preço no mercado. O MDS divulga o valor atualizado próximo à data do primeiro pagamento, sendo essencial que os beneficiários fiquem atentos às informações nos canais oficiais do governo.

Calendário de pagamentos para 2025

O calendário de pagamentos do Auxílio Gás para 2025 foi divulgado e segue um padrão semelhante ao do programa Bolsa Família. As datas de liberação dos recursos são organizadas conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O primeiro pagamento está agendado para começar no dia 17 de fevereiro e se estender até o dia 28 do mesmo mês. É crucial que os beneficiários fiquem atentos às datas específicas, para que não percam a oportunidade de realizar o saque.

Confira o calendário de pagamentos:

NIS final 1: 17 de fevereiro

NIS final 2: 18 de fevereiro

NIS final 3: 19 de fevereiro

NIS final 4: 20 de fevereiro

NIS final 5: 21 de fevereiro

NIS final 6: 24 de fevereiro

NIS final 7: 25 de fevereiro

NIS final 8: 26 de fevereiro

NIS final 9: 27 de fevereiro

: 27 de fevereiro NIS final 0: 28 de fevereiro

É importante observar que, em situações de emergência ou calamidade pública, o calendário pode ser antecipado, permitindo que todos os beneficiários recebam no primeiro dia de liberação.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

O Auxílio Gás destina-se a famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para ser elegível ao programa, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo, que incluem:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Ter renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo

Ter membros no domicílio que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O governo prioriza famílias que tenham cadastro atualizado nos últimos 24 meses, com menor renda per capita e maior número de integrantes, além das que já são beneficiárias do Bolsa Família. A seleção é feita automaticamente pelo MDS com base nas informações do CadÚnico.

Como consultar se tenho direito ao benefício?

Para verificar a elegibilidade ao Auxílio Gás, existem algumas opções disponíveis:

Aplicativo Bolsa Família : Permite consultar a situação do benefício usando o CPF do responsável familiar.

: Permite consultar a situação do benefício usando o CPF do responsável familiar. Site do Ministério do Desenvolvimento Social : É possível verificar a elegibilidade utilizando o número do NIS ou CPF.

: É possível verificar a elegibilidade utilizando o número do NIS ou CPF. Central de Atendimento do Ministério : O telefone 121 oferece informações sobre o status do benefício.

: O telefone 121 oferece informações sobre o status do benefício. CRAS: As unidades do Centro de Referência de Assistência Social podem fornecer informações sobre a elegibilidade.

É essencial manter os dados cadastrais atualizados no CadÚnico para garantir a continuidade do benefício, caso você seja elegível.

Como receber o Auxílio Gás?

Os pagamentos do Auxílio Gás são feitos automaticamente para as famílias elegíveis, sendo depositados em uma conta poupança social digital acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Para quem já recebe outros benefícios sociais, como o Bolsa Família, o valor do Auxílio Gás é agregado ao benefício existente, sendo depositado na mesma conta.

Os beneficiários podem realizar o saque do auxílio em diversos locais, como:

Casas lotéricas

Correspondentes Caixa Aqui

Terminais de autoatendimento da Caixa

Agências da Caixa Econômica Federal

Lembre-se de que o beneficiário tem um prazo de 180 dias (aproximadamente 6 meses) para efetuar o saque do valor depositado. Caso o valor não seja retirado dentro desse período, ele retorna para os cofres do governo.

