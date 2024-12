Ano novo, casa nova! Veja o que será tendência em decoração para 2025

As novidades de 2025 prometem transformar os lares em espaços sofisticados, acolhedores e cheios de personalidade. Prepare-se para inovar!

Com a proximidade de um novo ano, a decoração dos ambientes também se renova. O ano de 2025 traz propostas criativas e ousadas que unem estilo, funcionalidade e conforto.

Designers e plataformas já apontam as direções que ganharão destaque. Tons vibrantes, texturas naturais e o equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo prometem criar ambientes que refletem personalidade e bem-estar.

Uma das principais tendências será o maximalismo eclético. Ambientes vibrantes e repletos de contrastes dominarão os espaços, enquanto a nostalgia de décadas passadas se alia a conceitos modernos e sustentáveis. Saiba mais sobre essas tendências e como aplicá-las em sua casa.

2025 traz novas tendências para a decoração de sua casa – Crédito: wuttichai1983 / Freepik

Paletas de cores: vibrantes e conectadas à natureza

Aposta em tons energéticos

As cores vibrantes estarão em alta em 2025. A ideia é abraçar o dinamismo e a energia positiva dentro de casa.

Tons como azul royal, laranja queimado e o vermelho cereja serão usados para criar contrastes marcantes, seja em paredes, móveis ou acessórios decorativos. Essas cores transmitem vitalidade e trazem um toque de ousadia ao ambiente.

O equilíbrio das cores naturais

Paralelamente, tons terrosos como argila, areia e terracota continuam populares, especialmente para quem busca uma atmosfera mais serena e sofisticada. Esses tons combinam perfeitamente com materiais como madeira clara, fibras naturais e cerâmicas.

Essa paleta é ideal para quem deseja criar ambientes que remetem à conexão com a natureza.

Materiais e texturas: autenticidade em alta

Texturas naturais

Materiais como linho, madeira bruta e pedras naturais serão amplamente usados em 2025. O uso de texturas irregulares, como as dos porcelanatos orgânicos, cria uma estética artesanal e autêntica. Esses elementos transformam ambientes, conferindo aconchego e modernidade.

Cerâmica em evidência

As peças de cerâmica, como vasos e esferas decorativas, se destacam pelo apelo atemporal. Esses itens, que podem ser dispostos em mesas de centro ou aparadores, trazem um toque de sofisticação discreta. Apostar em cerâmicas de tons terrosos ou neutros é uma escolha certeira.

O maximalismo e o equilíbrio de estilos

Misturas ousadas e harmônicas

O maximalismo ganha força com a mistura de estilos, estampas e texturas. Combinar peças vintage com elementos modernos será uma das tendências mais marcantes. Por exemplo, sofás com estofados estampados podem contrastar harmoniosamente com mesas minimalistas de aço ou vidro.

Inspiração na natureza e no passado

A vibração do maximalismo será equilibrada por elementos que remetem à natureza e ao design de décadas passadas, como os anos 70. As formas arredondadas e os móveis modulares desse período retornam, agora reinterpretados com materiais contemporâneos como acrílico e acabamento metálico.

Iluminação: funcionalidade e estética

Soluções decorativas e técnicas

A iluminação será protagonista nos projetos de 2025. Lustres imponentes, pendentes coloridos e luminárias de design criativo ganharão destaque em salas e quartos. Já as soluções técnicas, como spots direcionáveis e fitas de LED, serão usadas para criar cenários versáteis e funcionais.

Aposte na luz natural

Valorizar a luz natural também será essencial. Cortinas leves e persianas modernas ajudam a maximizar a entrada de luz durante o dia, criando ambientes claros e convidativos.

Sustentabilidade: o futuro da decoração

Materiais recicláveis e sustentáveis

Em 2025, a preocupação ambiental continuará sendo um norteador das tendências. Móveis e acessórios feitos de materiais reciclados ou reaproveitados ganharão espaço nos lares. Essa abordagem não só contribui para a sustentabilidade, mas também agrega um charme exclusivo ao ambiente.

Plantas e jardins internos

Outro ponto forte será o uso de plantas como elementos decorativos. Jardins verticais, vasos grandes com folhagens exuberantes e pequenos arranjos espalhados pela casa trazem frescor e vida aos espaços. Além disso, ajudam a purificar o ar e melhorar a qualidade de vida.

Como transformar seu espaço e seguir as tendências de 2025

Renovar sua casa de acordo com as tendências do próximo ano pode ser mais simples do que parece.

Pequenas mudanças, como pintar uma parede com cores vibrantes ou investir em um tapete texturizado, já fazem toda a diferença. Incorporar móveis de madeira natural, luminárias estilizadas e peças de cerâmica também é uma forma prática de modernizar o ambiente.

A casa deve refletir sua personalidade e oferecer conforto e funcionalidade. Para isso, busque inspiração em referências confiáveis e escolha materiais de qualidade que garantam durabilidade e estilo.

Transforme seu lar em um espaço que esteja em sintonia com as tendências de 2025 e com seu estilo de vida.