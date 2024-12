Governo BATEU o martelo: saiu o calendário de pagamento do abono salarial 2025!

O abono salarial, conhecido popularmente como PIS/Pasep, é um benefício aguardado todos os anos por trabalhadores de classe baixa.

O governo federal recentemente anunciou o calendário oficial para o pagamento do abono salarial referente ao ano-base 2023, que será efetuado ao longo de 2025.

Esta notícia é de grande importância para milhões de trabalhadores brasileiros que aguardam ansiosamente por este benefício anual, que é como um 14º salário.

O abono salarial, instituído pela Lei 7.998/90, é um direito garantido aos trabalhadores que atendem a determinados critérios e representa um importante complemento à renda de muitas famílias em todo o país.

Como o abono salarial funciona?

O abono salarial é um benefício anual pago aos trabalhadores que se enquadram nos critérios do programa. Este pagamento é realizado com recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e tem como objetivo proporcionar um suporte financeiro adicional aos trabalhadores de baixa renda.

O valor do abono pode ser de até um salário mínimo, dependendo do número de meses trabalhados no ano-base. É importante ressaltar que o abono salarial não é um décimo quarto salário, mas sim um benefício adicional destinado a uma parcela específica dos trabalhadores brasileiros.

Critérios de elegibilidade para o abono salarial 2025

Para ter direito ao abono salarial referente ao ano-base 2023, pago em 2025, os trabalhadores devem atender a uma série de requisitos estabelecidos pela legislação vigente. É fundamental conhecer estes critérios para saber se você está apto a receber o benefício.

Os principais requisitos para receber o abono salarial 2025 são:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base 2023;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais durante o ano-base;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

É importante ressaltar que o cumprimento de todos estes requisitos é essencial para garantir o direito ao benefício. A falta de qualquer um deles pode resultar na não concessão do abono salarial.

Calendário de pagamento do abono salarial 2025

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou o calendário de pagamento do abono salarial para o exercício de 2025. Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores, começando em fevereiro de 2025.

Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro A partir de 17 de fevereiro de 2025 Fevereiro A partir de 17 de março de 2025 Março e Abril A partir de 15 de abril de 2025 Maio e Junho A partir de 15 de maio de 2025 Julho e Agosto A partir de 16 de junho de 2025 Setembro e Outubro A partir de 15 de julho de 2025 Novembro e Dezembro A partir de 15 de agosto de 2025 Fonte: Gov.br

É importante observar que estas são as datas de início do pagamento para cada grupo. O benefício ficará disponível para saque até o final do calendário de pagamentos.

Formas de recebimento do abono salarial

Os trabalhadores que possuem conta na Caixa Econômica Federal receberão o abono salarial diretamente nelas. Para os demais beneficiários, o pagamento será realizado através da Poupança Social Digital, que será aberta automaticamente pela Caixa.

No caso dos correntistas do Banco do Brasil, o pagamento será feito prioritariamente por crédito em conta bancária, podendo ser realizado via PIX, transferência TED ou de forma presencial nas agências de atendimento.

Valor do abono salarial 2025

O valor do abono salarial varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base. O benefício pode chegar a um salário mínimo completo para aqueles que trabalharam durante todo o ano de 2023.

O cálculo do valor do abono salarial é feito proporcionalmente ao número de meses trabalhados no ano-base. A fórmula utilizada é a seguinte:

Valor do Abono = (Número de meses trabalhados / 12) x Salário mínimo vigente

Por exemplo, se um trabalhador atuou por 6 meses em 2023, ele receberá metade do valor do salário mínimo vigente em 2025.

