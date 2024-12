INSS 2025: saiba QUANDO você vai receber os pagamentos de janeiro com NOVO valor!

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos para 2025, definindo as datas de depósito das aposentadorias, pensões, auxílios e outros benefícios previdenciários.

Os pagamentos dos benefícios do INSS para janeiro de 2025 já têm calendário definido e atenderão milhões de aposentados, pensionistas e segurados de todo o Brasil. Esses pagamentos incluem aposentadorias, pensões por morte, auxílios-doença, BPC e outros benefícios previdenciários.

O cronograma segue a numeração final do Número do Benefício (NB), sendo realizado em duas etapas: primeiro para quem recebe até um salário mínimo e, na sequência, para quem recebe valores acima disso.

As datas foram organizadas para que os beneficiários tenham previsibilidade e possam planejar melhor suas finanças no início do ano. Os depósitos serão realizados diretamente na conta informada, podendo ser consultados pelos aplicativos ou canais oficiais do INSS.

Como funciona o pagamento do INSS em 2025?

Os pagamentos do INSS em 2025 seguirão uma estrutura organizada com base no último dígito do número do benefício (sem considerar o dígito verificador). Aposentados e pensionistas que recebem até o valor de um salário mínimo terão os pagamentos efetuados primeiramente.

Já os segurados que recebem valores superiores a um salário mínimo (até o teto da Previdência) terão seus depósitos realizados depois. A tabela do pagamento foi organizada para garantir que todos os beneficiários recebam dentro de um cronograma previsível.

Pagamentos para quem recebe um salário mínimo

Final do Benefício Data de Pagamento 1 e 6 27/jan 2 e 7 24/fev 3 e 8 24/mar 4 e 9 26/abr 5 e 0 27/mai 6 29/jun Fonte: INSS

Pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo

Final do Benefício Data de Pagamento 1 e 6 3/fev 2 e 7 7/fev 3 e 8 10/fev 4 e 9 11/fev 5 e 0 12/fev Fonte: INSS

Como conferir o calendário do INSS?

Os beneficiários podem consultar o calendário atualizado diretamente no aplicativo Meu INSS, onde é possível visualizar os extratos de pagamento e a previsão dos depósitos. O sistema mostra as datas de pagamento entre cinco e sete dias antes de seu início, garantindo que os segurados saibam com antecedência o valor que será depositado em suas contas.

Para acessar, basta fazer login com CPF e senha no portal Gov.br e na página inicial selecionar a opção Extrato de pagamento, onde será possível consultar a data de início e término do pagamento de cada competência.

Pagamentos de 2024 e o reajuste dos benefícios

Os pagamentos do INSS de 2024 continuam até o início de janeiro de 2025, com competências ainda a serem quitadas durante as primeiras semanas do ano. Para 2025, um reajuste será realizado nos benefícios, com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), medido pelo IBGE.

A política de valorização do salário mínimo garante que quem recebe até esse valor terá um reajuste superior à inflação, proporcionando um aumento real para os segurados.

Mudança nos bancos responsáveis pela folha de pagamento

A partir de 2025, haverá mudanças nos bancos responsáveis pela folha de pagamento dos benefícios do INSS. As instituições Crefisa e Banco Mercantil foram escolhidas para gerenciar os pagamentos de aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio e BPC (Benefício de Prestação Continuada) entre 2025 e 2029, após vencerem o leilão realizado em outubro de 2024.

Para os beneficiários já aposentados, não haverá alteração no recebimento, mas para os novos aposentados, a renda será preferencialmente paga nesses bancos. Caso o beneficiário não deseje continuar recebendo pelos bancos designados, ele poderá solicitar a transferência da conta, mas é necessário que ao menos o primeiro pagamento seja realizado na conta bancária definida pelo INSS.

Os valores pagos pelo INSS podem ser movimentados de acordo com a conta bancária do beneficiário. Em contas abertas exclusivamente para o recebimento de benefícios, os saques podem ser feitos diretamente nos caixas eletrônicos, permitindo acesso ao dinheiro mesmo em feriados, desde que o valor tenha sido depositado.

