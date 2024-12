Pagamento do BPC em dezembro JÁ COMEÇOU! Veja quando você recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está prestes a realizar a última rodada de pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para este ano.

Milhões de brasileiros que dependem deste auxílio para garantir sua subsistência. O BPC, um benefício assistencial fundamental, está programado para ser distribuído seguindo um cronograma específico, que leva em consideração o último dígito do Número de Benefício (NB) de cada beneficiário.

É fundamental que os beneficiários estejam atentos às datas de pagamento para evitar transtornos e garantir o acesso oportuno aos recursos.

O valor do benefício corresponde ao salário mínimo vigente, atualmente fixado em R$ 1.412,00, cumprindo assim o disposto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que visa proporcionar assistência básica a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Vai receber o BPC neste mês? Confira o calendário completo! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Calendário de pagamentos do BPC para dezembro

O INSS divulgou o calendário oficial de pagamentos do BPC para o mês de dezembro, que se estenderá até o início de janeiro do próximo ano. É importante observar que as datas de depósito variam de acordo com o último número do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.

Data de Pagamento Beneficiários com NB Final 20 de dezembro 1 23 de dezembro 2 26 de dezembro 3 27 de dezembro 4 30 de dezembro 5 2 de janeiro 6 3 de janeiro 7 6 de janeiro 8 7 de janeiro 9 8 de janeiro 0 Fonte: INSS

Este escalonamento visa otimizar o processo de distribuição dos recursos e evitar congestionamentos nas agências bancárias e caixas eletrônicos. É fundamental que os beneficiários estejam cientes da sua data específica de pagamento para planejar adequadamente suas finanças e compromissos.

Como consultar a parcela do BPC de Dezembro

Para facilitar o acesso às informações sobre o pagamento do BPC, o INSS disponibiliza diversos canais de consulta. Os beneficiários podem verificar as datas e valores exatos dos pagamentos de forma rápida e segura.

Acesso pelo portal Meu INSS

O portal Meu INSS é uma ferramenta online que permite aos beneficiários acessar informações sobre seus benefícios de forma prática e segura. Para consultar a parcela do BPC de dezembro, siga os passos abaixo:

Acesse o site oficial do Meu INSS;

Faça login com seu CPF e senha cadastrada;

Na página inicial, procure pela opção Extrato de Pagamento;

Selecione o mês de dezembro para visualizar as informações do pagamento.

Utilização do aplicativo Meu INSS

Para maior comodidade, o INSS também disponibiliza um aplicativo móvel que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos para dispositivos Android e iOS. O processo de consulta através do app é similar ao do portal web:

Baixe e instale o aplicativo Meu INSS;

Faça login com suas credenciais;

Na tela principal, toque em Extrato de Pagamento;

Selecione o mês desejado para ver os detalhes do benefício.

Central de atendimento telefônico

Para aqueles que preferem o atendimento telefônico, o INSS mantém a Central 135, que funciona 24 horas por dia em modo automatizado. Para falar com um atendente humano, o serviço está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Através deste canal, é possível obter informações sobre datas de pagamento, valores e esclarecer dúvidas gerais sobre o BPC.

Requisitos para concessão do BPC

Além da idade ou condição de deficiência e da renda familiar, existem outros requisitos importantes para a concessão do BPC:

Todos os membros da família devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

); Cada membro familiar deve possuir um Cadastro de Pessoa Física (CPF) válido;

O requerente deve passar por uma avaliação médica e social, no caso de pessoas com deficiência;

Não é necessário ter contribuído para o INSS, pois o BPC não é uma aposentadoria.

