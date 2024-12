Perigo no pote! Anvisa bane 48 marcas de whey protein que podem prejudicar sua saúde

Composição irregular e ingredientes não declarados levam à suspensão de dezenas de marcas de whey protein

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão de 48 marcas de whey protein no Brasil após identificar irregularidades graves em suas composições.

A decisão visa proteger a saúde dos consumidores e reforçar a transparência no mercado de suplementos alimentares, um setor em constante crescimento.

A investigação revelou discrepâncias preocupantes entre o que é informado nos rótulos e a real composição dos produtos.

Esses desvios incluem quantidades inadequadas de proteínas e carboidratos, além da presença de ingredientes não declarados que podem causar sérios riscos à saúde, especialmente para pessoas com alergias alimentares.

Anvisa suspende marcas de whey protein com problemas na composição – Crédito: drobotdean / Freepik

Condutas irregulares para baratear produção

O aumento no consumo de suplementos alimentares, como o whey protein, chamou a atenção de órgãos reguladores devido a relatos de irregularidades.

Após análise minuciosa, a Anvisa (gov.br/anvisa/pt-br) constatou que várias marcas utilizavam práticas enganosas para baratear a produção ou aumentar artificialmente o valor proteico dos produtos.

Principais irregularidades encontradas

Divergência nos valores nutricionais: Muitas marcas apresentaram teores de proteína inferiores aos declarados, enquanto os níveis de carboidratos estavam acima do indicado.

Muitas marcas apresentaram teores de proteína inferiores aos declarados, enquanto os níveis de carboidratos estavam acima do indicado. Ingredientes não declarados: Substâncias como amido de milho e fécula de mandioca foram detectadas em produtos que deveriam ser isentos desses compostos.

Substâncias como amido de milho e fécula de mandioca foram detectadas em produtos que deveriam ser isentos desses compostos. Fraude proteica (amino spiking): Essa técnica consiste em adicionar aminoácidos de baixo custo para manipular os valores de proteínas indicados nos rótulos.

Essas práticas, além de configurarem fraude contra o consumidor, podem ser perigosas para indivíduos com intolerâncias ou alergias alimentares, que confiam nas informações do rótulo para evitar reações adversas.

Aproveite e confira também:

Saúde em risco

Consumir um whey protein adulterado não afeta apenas os resultados esperados na academia. Ingredientes não declarados ou desbalanceados podem gerar problemas sérios para a saúde, especialmente para aqueles que possuem alergias ou condições específicas.

Principais riscos associados

Alergias alimentares: Ingredientes como soja ou amido podem desencadear reações alérgicas graves, caso não sejam devidamente informados no rótulo. Prejuízo ao desempenho físico: O uso de proteínas de baixa qualidade compromete o aporte nutricional necessário para recuperação muscular e desempenho esportivo. Desordens metabólicas: O excesso de carboidratos não declarado pode impactar negativamente pessoas que seguem dietas restritivas, como diabéticos ou quem busca perda de peso.

As marcas suspensas pela Anvisa

A suspensão atingiu fabricantes renomados e produtos amplamente comercializados no Brasil. Entre os principais nomes estão:

IntegralMedica: Super Whey 100% Pure e Nitro Hard.

Super Whey 100% Pure e Nitro Hard. Pro Corps: Whey NO2 Pro Baunilha.

Whey NO2 Pro Baunilha. Essential Nutrition: Cacao Whey e Immuno Gold Whey.

Cacao Whey e Immuno Gold Whey. Muscletech: Nitrotech Whey Gold.

Nitrotech Whey Gold. Max Titanium: Whey Blend e Whey Pro.

Whey Blend e Whey Pro. Peter Food – Whey NO2 + Creatine

– Whey NO2 + Creatine Pharma – 100% Whey Xtreme

– 100% Whey Xtreme Neo Nutri – Muscle Whey Proto NO2

– Muscle Whey Proto NO2 Cyberform – Whey Protein Optimizer

– Whey Protein Optimizer American Line Suplements – Super Nitro Whey NO2

– Super Nitro Whey NO2 Pro Corps – Whey 5W Pro

– Whey 5W Pro Nutrilatina Age Superior – Ultra Pure Whey+ Isolate Whey

– Ultra Pure Whey+ Isolate Whey Solaris – Extreme Whey Protein

– Extreme Whey Protein Ultratech Supplements – 100% Ultra Whey

– 100% Ultra Whey Performance – Bio Whey Protein

– Bio Whey Protein DNA Design Nutrição Avançada – Whey Protein 3W

– Whey Protein 3W FTW Sports Nutrition – Whey 3

– Whey 3 W Intlab Suplementos Nutricionais – Monster Feed Isolate Whey Mix

– Monster Feed Isolate Whey Mix Xpro Nutrition – Iso-X Protein Complex

– Iso-X Protein Complex Essential Nutrition – Immuno Gold Whey

– Immuno Gold Whey Athletica Nutrition – Whey Flavor

– Whey Flavor BodyAction Nutri Science – Isolate Prime Whey

– Isolate Prime Whey Ultimate Nutrition – Prostar 100% Whey Protein

– Prostar 100% Whey Protein MHP (Maximum Human Performance) – Maximum Whey

– Maximum Whey GSN Suplementos – Core Series Whey Protein

Como evitar fraudes em suplementos alimentares?

A compra de whey protein deve ser feita de maneira criteriosa, priorizando a qualidade e a segurança. Confira algumas dicas para garantir a autenticidade dos produtos:

Opte por marcas confiáveis: Dê preferência a fabricantes com boa reputação no mercado e que sigam as regulamentações da Anvisa. Verifique o rótulo: Leia atentamente as informações nutricionais e desconfie de valores que pareçam muito bons para serem verdade. Solicite laudos técnicos: Muitas marcas disponibilizam análises laboratoriais dos seus produtos. Essa é uma maneira de comprovar a qualidade do suplemento. Consulte profissionais de saúde: Nutricionistas podem orientar sobre as melhores opções de suplementos para cada necessidade.

Empresas e órgãos envolvidos se pronunciam

Algumas empresas afetadas pela suspensão criticaram os testes realizados pela Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) e questionaram sua validade técnica.

Além disso, marcas como IntegralMedica e Essential Nutrition afirmaram seguir todas as regulamentações da Anvisa e garantiram a qualidade de seus produtos.

A Abenutri (abenutri.org), por outro lado, reforçou que as análises foram realizadas em laboratórios certificados e que os resultados foram compartilhados com as autoridades competentes. O órgão destacou a importância de proteger os consumidores e aumentar a fiscalização no setor.

A importância da regulamentação no mercado de suplementos

O mercado de suplementos no Brasil movimenta bilhões de reais anualmente, mas ainda enfrenta desafios relacionados à fiscalização e regulamentação. A ação da Anvisa reforça a necessidade de transparência e controle rigoroso para evitar práticas prejudiciais aos consumidores.

Medidas preventivas adotadas

Fiscalizações mais frequentes e rigorosas.

Reforço na comunicação entre órgãos reguladores e fabricantes.

Ações educativas para consumidores, destacando a importância de avaliar a procedência dos produtos.

Recomendações para os consumidores

Se você adquiriu algum desses produtos, interrompa imediatamente o uso e entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da marca para mais informações. Denúncias podem ser feitas à vigilância sanitária do seu município.

Alerta quanto à qualidade de produtos

A suspensão das 48 marcas de whey protein é um alerta para a importância da qualidade e da transparência no mercado de suplementos alimentares.

Consumidores devem estar atentos às informações dos rótulos e buscar produtos de fabricantes que seguem rigorosamente as normas da Anvisa.

A saúde não tem preço, e a escolha de um suplemento confiável é essencial para alcançar resultados seguros e eficazes. Fique atento e priorize sua segurança ao escolher um produto.