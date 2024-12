Quem são os artistas mais tocados do Spotify no Brasil e no mundo – veja quem surpreendeu em 2024

Sertanejo e funk dominam o Brasil, enquanto Taylor Swift continua imbatível no cenário global

A retrospectiva de 2024 do Spotify trouxe surpresas e reafirmações de tendências musicais. No Brasil, sertanejo e funk dominaram os ouvidos, enquanto no cenário global, Taylor Swift consolidou sua posição como uma das maiores artistas da atualidade.

A plataforma de streaming, que lidera o mercado global, divulgou os rankings de artistas, músicas e álbuns mais reproduzidos.

O levantamento de 2024 reflete as mudanças nos hábitos de consumo musical, destacando artistas emergentes e reafirmando o espaço de veteranos consagrados.

No Brasil, Henrique & Juliano alcançaram o topo entre os artistas mais ouvidos, enquanto mundialmente, Taylor Swift brilhou pelo segundo ano consecutivo, conquistando o título de artista mais tocada.

Dezembro chega com a lista dos artistas mais tocados em 2024 – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Artistas mais ouvidos no Brasil em 2024

O Brasil, conhecido por sua diversidade musical, teve o sertanejo e o funk como grandes protagonistas em 2024.

A dupla Henrique & Juliano liderou os rankings nacionais, reafirmando seu espaço no cenário sertanejo. Logo atrás, o funkeiro MC Ryan SP consolidou sua relevância com lançamentos de grande impacto.

Top 5 artistas mais ouvidos no Brasil

Henrique & Juliano MC Ryan SP Ana Castela MC IG MC PH

Além do sertanejo, o funk mostrou sua força. Artistas como MC IG e MC PH foram grandes representantes do gênero, com colaborações e faixas que dominaram playlists populares.

As músicas que dominaram o Brasil em 2024

Entre as músicas mais tocadas, a fusão de gêneros chamou atenção. O funk encabeçou o ranking com “THE BOX MEDLEY FUNK 2”, colaboração entre MC Brinquedo, MC Cebezinho e outros grandes nomes do gênero. Já o sertanejo se destacou com “Barulho Do Foguete – Ao Vivo”, de Zé Neto & Cristiano.

Top 5 músicas mais ouvidas no Brasil

“THE BOX MEDLEY FUNK 2” – The Box, MC Brinquedo, MC Cebezinho e outros “Barulho Do Foguete – Ao Vivo” – Zé Neto & Cristiano “Gosta De Rua – Ao Vivo” – Felipe e Rodrigo “MTG QUEM NÃO QUER SOU EU” – DJ TOPO, MC Leozin, Seu Jorge, MC G15 “Let’s Go 4” – Dj GBR, MC Ryan SP e outros

No mundo, Taylor Swift domina mais uma vez

No cenário global, Taylor Swift seguiu no topo como a artista mais ouvida, acumulando impressionantes 26,6 bilhões de streams. Seu álbum “The Tortured Poets Department: The Anthology” também foi o mais reproduzido, consolidando seu impacto global.

Top 5 artistas mais ouvidos no mundo

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish

Além dela, nomes como The Weeknd e Bad Bunny mantiveram sua relevância, atraindo públicos diversos com lançamentos consistentes.

As músicas globais mais reproduzidas em 2024

Entre as faixas mais ouvidas no mundo, artistas emergentes também conquistaram espaço. Sabrina Carpenter liderou com “Espresso”, enquanto Benson Boone e Billie Eilish completaram o pódio com suas músicas envolventes e carregadas de emoção.

Top 5 músicas mais tocadas no mundo

“Espresso” – Sabrina Carpenter “Beautiful Things” – Benson Boone “Birds of a Feather” – Billie Eilish “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj “Lose Control” – Teddy Swims

A força dos álbuns no Brasil e no mundo em 2024

No Brasil, o sertanejo dominou os rankings de álbuns mais reproduzidos. Henrique & Juliano garantiram duas posições no top 5 com seus trabalhos ao vivo. Já globalmente, Taylor Swift brilhou com seu álbum “The Tortured Poets Department: The Anthology”.

Top 5 álbuns mais ouvidos no Brasil

“To Be (Ao Vivo Em Brasília)” – Henrique & Juliano “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)” – Henrique & Juliano “Raiz Goiânia (Ao Vivo)” – Lauana Prado “Escolhas, Vol. 2 (Ao Vivo)” – Zé Neto & Cristiano “Escândalo Íntimo” – Luísa Sonza

Top 5 álbuns mais ouvidos no mundo

“The Tortured Poets Department: The Anthology” – Taylor Swift “Hit Me Hard and Soft” – Billie Eilish “Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter “Mañana Será Bonito” – Karol G “Eternal Sunshine” – Ariana Grande

Podcasts e playlists em alta no Spotify Brasil em 2024

Os podcasts continuaram a crescer no Brasil. “Café Com Deus Pai” liderou, seguido por “Podpah” e “Psicologia na Prática”. Já entre as playlists, o sertanejo e o funk dominaram as preferências dos usuários, com “Top Brasil” e “Funk Hits” entre as mais populares.

Top 5 podcasts mais ouvidos no Brasil

Café Com Deus Pai Podpah Psicologia na Prática Jota Jota Podcast Inteligência Ltda

Top 5 playlists mais ouvidas no Brasil

Top Brasil Esquenta Sertanejo Funk Hits Pagodeira Potência Sertaneja

O que esperar para 2025?

Com um ano marcado pela diversidade e pelo crescimento do funk e do sertanejo no Brasil, além da consolidação de artistas globais como Taylor Swift, as expectativas para 2025 são altas. Será que novos artistas surgirão para disputar os topos de ranking?

Para consumidores de música, a Retrospectiva Spotify é mais do que um resumo; é um reflexo de tendências culturais e pessoais. Resta aguardar para ver quem dominará os streams no próximo ano.